Öğrenci ulaşımında işbirliği: Bolvadin ve AKÜ ortak çözüm arıyor

Afyonkarahisar Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'ı ziyaret ederek ilçe ile kampüs arasındaki ulaşım düzenlemelerini ele aldı.

görüşmenin gündemi:

Rektörlük makamında gerçekleşen toplantıda, gündemin önceliğini Bolvadin Minibüsçüler Kooperatifi'nin AKÜ Bolvadin yerleşkesi içinde şehir içi minibüslerin kullanımı için talep ettiği alan oluşturdu. Toplantıya, AKÜ Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fişne, AKÜ Bolvadin Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bayrakçeken ile İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Biçer de katıldı.

hedefler ve atılacak adımlar:

Taraflar, öğrencilerin kampüs ile ilçe merkezi arasındaki ulaşım süreçlerinde yaşanabilecek mağduriyetleri önlemeye, toplu taşıma hizmetlerini daha etkin yürütmeye ve ulaşımı daha güvenli hâle getirmeye yönelik adımlar üzerinde durdu. Görüşmede, kampüs içi güzergahların düzenlenmesi, durak yerlerinin tespiti ve ulaşım koordinasyonunun sağlanması gibi uygulamaya dönük konular ele alındı.

Derviş Aynacı, eğitim hayatını kolaylaştıracak projelere öncelik verdiklerini belirterek, ilçe ile üniversite arasındaki ulaşım ağını güçlendirecek her türlü çalışmayı destekleyeceklerini ifade etti. Taraflar, konunun önümüzdeki dönemde uygulanabilir çözümlerle takip edileceğini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN BELEDİYE BAŞKANI DERVİŞ AYNACI (SAĞDA) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AKÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET KARAKAŞ’I (SOLDA) ZİYARET EDEREK KAMPÜS İÇİ MİNİBÜS GÜZERGAHI VE ÖĞRENCİ ULAŞIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI KONULARINI GÖRÜŞTÜ.