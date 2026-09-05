Öğrenci ve ev sahiplerine kira ve güvenlik uyarısı

Düzce'de konut stoku ve kiralar:

Düzce Emlakçılar Derneği Başkanı Ömer Kaya, 2026-2027 akademik yılının başlamasına kısa bir süre kala Düzce Üniversitesi'ni tercih eden öğrenciler ve aileleri için uyarılarda bulundu. Kaya, üniversitenin yüzde 100 doluluk oranına ulaşmasının gurur verici olduğunu ve kentte öğrencilere yetecek kadar konut ile yurt imkânı bulunduğunu söyledi.

Dernek başkanı, bölgedeki kiraların diğer illere göre daha makul olduğunu belirtti ve ortalama rakamları paylaşarak öğrencileri ve aileleri rahatlatmaya çalıştı. Açıklamaya göre 1+1 daireler aidat hariç 10-12 bin, eşyalı 1+1ler 10-15 bin, 2+1ler ise 14-16 bin bandında kiralanıyor. Bu sınırların üzerinde talepte bulunanlar için derneğe bildirim çağrısı yapıldı.

Kiralama sürecinde dikkat edilmesi gerekenler:

Kaya, öğrenci ve velilere ilk uyarısını emlakçı seçimi üzerinden yaptı. Herhangi bir kişiyle işlem yapmadan önce emlakçının lisanslı ve yetki belgeli olmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Ev sahiplerinin gerçek tapu sahibi olduğunun sorgulanması, site içindeki konutlarda site yönetiminden aidat bilgisi alınması gibi adımların mağduriyetleri önleyeceğini söyledi.

Dernek başkanının uyarısı özetle şu şekildedir: panik yapılmasın, ilan ve sözleşmeler dikkatle incelensin, emlakçıyım diyen herkese güvenilmesin. Sürpriz aidatlar ve sözleşme maddeleri öğrencileri ve aileleri zor duruma sokabildiği için bu tür kontrollerin önemine değindi.

Ev sahipleri ve yasal sınırlamalar:

Kaya, kendilerini emlakçı olarak tanıtan bazı ev sahipleri ve yasa dışı uygulamalara karşı da uyarıda bulundu. Bazı durumlarda hem depozito, hem bir kira peşin hem de emlakçı komisyonu talep eden örneklerin görüldüğünü belirterek, böyle bir durumla karşılaşılması halinde derneğe ihbarda bulunulmasını istedi.

Yasal haklar konusunda da açıklamalarda bulunan Kaya, ev sahiplerinin kiralama sırasında alabileceği taleplerin sınırlarına dikkat çekti: ev sahibi en fazla 2 kira talep edebilir, en fazla 1 kefil istenebilir ve bazı kişisel veriler ile ilgili talepler (sabıka kaydı, banka dekontu, GBT gibi) kişisel verilerin korunmasına aykırı olduğu için istenmemelidir. Ayrıca kira karşılığı senet talep edilmesinin hukuka aykırı olduğunu; senet tanziminin ikinci bir borçlanma anlamına geldiğini vurguladı.

Kaya, ev sahiplerine de uyarılarda bulunarak evlerini herkese kiralamamaları gerektiğini, kiracı olduğunu iddia eden kişilerin kimlik ve üniversite kayıt belgelerinin kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Bazı kişilerin kendilerini öğrenci gibi gösterip gayri resmi işlere karıştığına dikkat çekti ve ev sahiplerini bu tür risklere karşı titiz olmaya çağırdı.

Son olarak, piyasa dengelerini bozan fahiş kira taleplerinin yasal olarak izlenmesi gerektiğini belirten Kaya, sınırların üzerinde kira isteyen veya hukuka aykırı talepte bulunanların derneğe bildirilmesini istedi. Böylece hem öğrencilerin hem de hak sahibi ev sahiplerinin mağduriyetlerinin önlenebileceğini ifade etti.

DÜZCE EMLAKÇILAR DERNEĞİ BAŞKANI ÖMER KAYA