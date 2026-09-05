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Öğrenciler ev ararken okula değil ulaşım hattına odaklansın

Kira baskısı artarken emlakçı Osman Özcan, öğrencilerin ev seçimini okula yakınlık yerine tramvay, otobüs gibi ulaşım hatlarına göre yapmasını öneriyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 11:55

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 12:06

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Öğrenciler ev ararken okula değil ulaşım hattına odaklansın

Öğrenciler için kirada öncelik ulaşım olmalı

Üniversitelerin açılmasına kısa süre kala kiralık konut arayışı yoğunlaşırken, kira fiyatları öğrencilerin en önemli gündemlerinden biri haline geldi. Kent merkezinde ve üniversitelere yakın mahallelerde artan taleple birlikte fiyatlar yükselse de, emlak danışmanı Osman Özcan öğrencilerin süreci farklı değerlendirmesi gerektiğini söylüyor.

Özcan, öğrencilerin genellikle okula en yakın yerleri tercih ederek arama yaptıklarını; oysa şehir içi ulaşım ağlarının iyi bilinmesi halinde daha ucuz ve kullanışlı alternatiflerin bulunabileceğini belirtiyor. Bu yaklaşımın kira yükünü hafifletebileceğini vurguluyor.

Ulaşım ağına göre yerleşmek neden avantajlı:

Özcan, öğrencilerin ilk heyecanla kampüse en yakın mahallelerde yoğunlaştığını ifade ederek, ulaşım hatlarının bilinmesi halinde okuldan daha uzak ama erişim açısından kolay yerlerin tercih edilebileceğini belirtiyor. Ona göre tramvay, otobüs hattı gibi seçeneklerin rotasını analiz etmek, kira maliyetlerini azaltmanın anahtarı olabilir. Özcan, bu yaklaşımı şöyle özetliyor: 'Öğrenciler ilk heyecanla okullarının kazanmış oldukları yerlerin en yakınlarına, en yakın mahallelerine ikamet etmek için oralarda araştırma yapıyorlar. Fakat bence şehri tanısalar, şehrin ulaşım ağını öğrenseler, tramvaydır, otobüs hattıdır vesaire, daha yakın ulaşabilecekleri, okuldan uzak ama ulaşımları açısından kolay olan yerlere yerleşirlerse bence kiraların yüksekliğinden az etkilenmiş olurlar.'

Öğrencilerin kira artışındaki rolü ve piyasaya bakış:

Fiyat artışlarında öğrencilerin sanıldığı kadar belirleyici olmadığını söyleyen Özcan, farklı meslek grupları ve ekonomik gelişmelerin kira piyasası üzerinde doğrudan etkisi olduğunu vurguluyor. Bu bağlamda Özcan, öğrencileri piyasa açısından masum görüyor: 'Ülkemizdeki belli şehirlerde öğrencilerin kiraların artışıyla alakalı çok etkisinin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü başka meslek gruplarının, başka gelişmelerin de kiraların artış konusunda direkt etkisi var. Bu konuda bence en masum öğrenciler. Öğrencilerin kiraların artışıyla alakalı, istisna yerler haricinde çok etkisinin olduğunu düşünmüyorum. Zaten ülkemizde kiralar yeterince yüksek. Bunun sebepleri var ama bu konuda bence en masum öğrenciler.'

Bu değerlendirme, öğrencilere yöneltilen eleştirilerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini işaret ediyor; aynı zamanda ev ararken strateji değiştirmenin ekonomik bir zorunluluk olabileceğini gösteriyor.

Öğrencilerin pratik adımları arasında ulaşım güzergahlarını önceden incelemek, toplu taşıma saatlerini ve aktarma noktalarını bilmek, ulaşım süresi ile kira arasındaki dengeyi hesaplamak yer alıyor. Bu tür bir planlama, bütçe dostu ve günlük hayatı kolaylaştıran bir yerleşim seçimi sağlayabilir.

Piyasa beklentileri ve yatırım önerileri: Gayrimenkul piyasasının 2026 yılında beklenen hareketliliği yakalayamadığını aktaran Özcan, 2027 yılında da benzer bir seyir beklediğini fakat '2027 yılının sonuna doğru biraz ev fiyatlarında da yükselme olabilir' uyarısında bulunuyor. Ek olarak, konut dışı gayrimenkul alternatiflerinin (arsa, tarla, dükkan, iş yeri) değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor ve yatırım tercihlerinde çeşitlendirmenin önemine dikkat çekiyor.

Sonuç olarak, kira baskısının yoğun olduğu dönemlerde öğrencilerin önceliğini okul yakınlığına vermek yerine ulaşım hatlarına göre plan yapması hem maliyetleri düşürebilir hem de günlük yaşamı kolaylaştırabilir. Uzman görüşleri, şehir içi ulaşımın bilinmesinin doğru konut tercihini belirlemede belirleyici olduğunu gösteriyor.

ÜNİVERSİTELERİN AÇILMASINA KISA SÜRE KALA ÖĞRENCİLERİN KİRALIK EV ARAYIŞLARI HIZ KAZANIRKEN, KİRA...

ÜNİVERSİTELERİN AÇILMASINA KISA SÜRE KALA ÖĞRENCİLERİN KİRALIK EV ARAYIŞLARI HIZ KAZANIRKEN, KİRA FİYATLARI DA ÖĞRENCİLERİN EN ÖNEMLİ GÜNDEMLERİNDEN BİRİ OLDU.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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