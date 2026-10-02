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Öğrenciler geleceğin teknolojisini yerinde gördü: Van Anadolu İmam Hatip Lisesi TEKNOFEST keşfi

Van Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Şanlıurfa'daki Güneydoğu TEKNOFEST'te havacılık ve teknoloji projelerini inceleyip alanın uzmanlarıyla buluştu.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Taylan Polat

Öğrenciler geleceğin teknolojisini yerinde gördü: Van Anadolu İmam Hatip Lisesi TEKNOFEST keşfi

Güneydoğu TEKNOFEST'te vanlı öğrenciler:

Van Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen Güneydoğu TEKNOFEST'e katılarak teknoloji ve havacılık alanındaki projeleri yerinde inceleme fırsatı buldu. Etkinlikte Türkiye'nin farklı illerinden gelen yenilikçi çalışmaları, teknoloji yarışmalarını ve savunma sanayisine dönük gösterileri gözlemlediler.

Uzmanlarla buluşma ve uçuş gösterileri:

Program kapsamında öğrenciler, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Hansu ile bir araya gelerek teknoloji projeleri ve eğitim alanındaki çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ayrıca Türk Hava Kuvvetleri gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün Yarbay Pilotu Murat Bakıcı ile yapılan sohbet, havacılık ve savunma sanayisine yönelik meraklarını artırdı.

Okulun değerlendirmesi ve teşekkürler:

Okul yönetimi, öğrencilerin bilim, teknoloji, havacılık ve millî projeler alanında gelişim göstermesinin önemsendiğini vurguladı. Organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan Van Valiliği, Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü, okul idarecileri, öğretmenler ve Doç. Dr. Osman Hansu'ya teşekkür edildi.

VAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, ŞANLIURFA’DA DÜZENLENEN GÜNEYDOĞU TEKNOFEST’E KATILARAK...

VAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, ŞANLIURFA’DA DÜZENLENEN GÜNEYDOĞU TEKNOFEST’E KATILARAK TEKNOLOJİ VE HAVACILIK ALANINDAKİ PROJELERİ YERİNDE İNCELEDİ.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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