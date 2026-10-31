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Öğrenciler huzurevinde sıcak anlar yarattı, 'kutuda ne var?' oyunu neşe getirdi

ESOGÜ hemşirelik öğrencileri Halis Toprak Huzurevi'nde 'Kutuda Ne Var?' etkinliğiyle yaşlılarla oyun oynayıp sohbet ederek keyifli ve duygulu vakit geçirdi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:12

GÜNCELLEME: 31 Ekim 2026 - 10:41

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Öğrenciler huzurevinde sıcak anlar yarattı, 'kutuda ne var?' oyunu neşe getirdi

Etkinlikte duygulu ve neşeli anlar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, Eskişehir Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenledikleri 'Kutuda Ne Var?' etkinliğiyle huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Etkinlikte öğrenciler yaşlıların hatırını sorup sohbet ederken, çeşitli oyun ve etkinliklerle sosyal etkileşimi güçlendirdi.

etkinliğin içeriği ve yöntemi:

Program kapsamında en dikkat çeken aktivite, kutunun içindeki nesnenin görmeden ellerle tahmin edilmesine dayanan 'Kutuda Ne Var?' oyunuydu. Yaşlılar, elleriyle objeyi keşfederek tahminlerde bulundu; bu anlar hem katılımcılar hem de öğrenciler için renkli ve samimi görüntüler oluşturdu. Etkinlik sırasında hem sosyal etkileşim sağlandı hem de zihinsel ve duygusal açıdan olumlu geri dönüşler alındı.

katılımcıların değerlendirmeleri:

Orhan Bayrak, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, etkinliği değerlendirirken bakanlığın yürüttüğü 'İyilik Var' hareketine vurgu yaptı ve şunları söyledi: 'Bakanlığımızın sahada uygulamaya başladığı 'İyilik Var' hareketinin kamu, STK ve özellikle üniversiteler işbirliğine konu olacak güzel bir faaliyeti için bir aradayız. Osmangazi Üniversitesi’ne bağlı hemşirelik bölümü öğrencilerimiz uzun süredir kuruluşlarımıza gelmekte. Yaşlılarımızla birlikte onların sosyal, sağlık ve özellikle toplumda eksik kalan yanlarını tamamlama amacıyla yapmış oldukları faaliyetlere hep birlikte tanıklık ediyoruz.' Bayrak, faaliyetlerin ölçülebilir, sonuca odaklı ve sürdürülebilir olmasının önemine dikkat çekti ve gençlere teşekkür etti.

Kemal Tok, ESOGÜ hemşirelik 4’üncü sınıf öğrencisi, staj kapsamında yaptıkları çalışmayı şöyle anlattı: 'Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği kapsamında huzur evinde staja çıktık. Arkadaşlarımızla beraber burada haftanın iki günü yaşlılarımız için 24-25 kişi civarında etkinlikler düzenliyoruz. Hem sosyal etkileşim oluyor, hem de onlar adına güzel oluyor ve keyifleniyorlar. Biz giderken hepimizi selamlayıp öyle gönderiyorlar.' Tok, etkinliklerin kendileri için de değerli olduğunu vurguladı.

Şahin Düzgenç (76) huzurevi sakinlerinden biri olarak 'Düzenlenen etkinliklerden çok memnunuz. Birlikte vakit geçiriyor, eğleniyor ve güzel hatıralar biriktiriyoruz. Huzurevlerimizden Allah razı olsun' diyerek duygu ve memnuniyetini paylaştı. Bir diğer sakin Uğur Başay (63) ise 'Burası artık bizim evimiz. Etkinlikler bizler için moral oluyor, eğlence oluyor' ifadelerini kullandı.

Etkinlik hem öğrencilerin mesleki öğrenimini sahada güçlendirirken hem de huzurevi sakinlerinin günlük rutine olumlu katkı sağlaması bakımından öne çıktı. Öğrenciler ve yaşlılar arasındaki bu tür etkileşimlerin devam etmesi, her iki grup için de sosyal bağlılık ve karşılıklı destek açısından önem taşıyor.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN HUZUREVİNDEKİ...

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN HUZUREVİNDEKİ YAŞLILAR İÇİN DÜZENLENEN 'KUTUDA NE VAR?' ETKİNLİĞİNDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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