Öğrenciler için konut seçimi: okul yerine ulaşım hattına bakın

Kira baskısı ve öğrencilerin öncelikleri

Üniversitelerin açılmasına kısa süre kala öğrencilerin kiralık ev arayışları hızlanırken, kira fiyatları yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Emlakçı Osman Özcan, üniversitelere yakın mahallelerdeki talebin yoğun olduğunu ancak öğrencilerin piyasadaki temel artış nedenleri arasında gösterilmesinin doğru olmayacağını belirtiyor.

Ulaşım ağına öncelik verin:

Özcan, öğrencilerin genellikle okula en yakın bölgelere yöneldiğini, oysa şehri ve ulaşım ağını tanıdıklarında daha ekonomik seçenekler bulabileceklerini söylüyor. Özcan'ın ifadeleriyle: "Öğrenciler ilk heyecanla okullarının kazanmış oldukları yerlerin en yakınlarına, en yakın mahallelerine ikamet etmek için oralarda araştırma yapıyorlar. Fakat bence şehri tanısalar, şehrin ulaşım ağını öğrenseler, tramvaydır, otobüs hattıdır vesaire, daha yakın ulaşabilecekleri, okuldan uzak ama ulaşımları açısından kolay olan yerlere yerleşirlerse bence kiraların yüksekliğinden az etkilenmiş olurlar."

Pratik olarak bu, okuluna yürüme mesafesinde ısrar etmek yerine tramvay, metro veya otobüs hatlarına yakın semtleri değerlendirmek; ulaşım sürelerini ve aktarma gereksinimlerini hesaplamak anlamına geliyor. Böylece kiralar daha düşük ama erişim avantajı yüksek olan alternatifler tercih edilebilir.

Kira artışının arka planı ve piyasa beklentileri:

Özcan, kira artışında öğrencilerin etkisinin düşünüldüğü kadar büyük olmadığını, bunun yerine farklı meslek grupları ve diğer gelişmelerin piyasa üzerinde doğrudan etkili olduğunu vurguluyor: "Bu konuda bence en masum öğrenciler. Öğrencilerin kiraların artışıyla alakalı, istisna yerler haricinde çok etkisinin olduğunu düşünmüyorum."

Gayrimenkul piyasasına dair değerlendirmesinde ise 2026 yılında beklenen hareketliliğin yakalanamadığını, 2027'de de benzer bir seyir beklediğini ancak "2027 yılının sonuna doğru biraz ev fiyatlarında da yükselme olabilir" uyarısında bulundu. Ayrıca, konut yatırımının yanı sıra arsa, tarla, dükkan ve iş yeri gibi alternatiflerin de değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Özetle, öğrenciler için ev seçimi sürecinde ulaşım hatlarına odaklanmak kira bütçesini rahatlatmanın etkili yollarından biri olabilir. Taşınma öncesi ulaşım güzergâhlarını, aktarma sürelerini ve aylık yol giderlerini hesaplamak, uzun vadede hem ekonomik hem de zaman yönetimi açısından avantaj sağlayacaktır.

Öğrencilere ev arama stratejisi: "Okula değil, ulaşım hattına odaklanın"