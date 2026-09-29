Öğrencilerin cebine dost kafe: Sivas'ta çay 10, Türk kahvesi 20 liraya

kampanyanın çerçevesi:

Sivas’ta üniversite öğrencilerine yönelik başlatılan kampanya, kafenin sosyal alan olarak işlevini güçlendirmeyi hedefliyor. Öğrenci kartını gösterenlere çay 10 TL, Türk kahvesi 20 TL fiyatıyla sunuluyor; menüdeki diğer ürünlerde ise yüzde 40 indirim uygulanıyor. Kampanya özellikle şehir dışından gelen öğrencilerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

sahibinin açıklaması:

"Sivas’a gelen öğrencilerin daha rahat gelip çayını, kahvesini içebileceği, sohbet edebileceği, uygun fiyatlı ve daha çok öğrencilerin cebine hitap eden bir kampanya yapmaya karar verdik. Düşündük, taşındık ve böyle bir kampanya yapmayı uygun gördük. Ayrıca menüdeki diğer ürünlerimizde de kasada yüzde 40 indirimimiz mevcut. Öğrencilerimizi bekliyoruz. Bizim amacımız öğrencilerin daha uygun fiyatlı ve kaliteli hizmet alması. Menüdeki tüm içeriklerimizde, öğrenci kartını gösteren öğrencilere yüzde 40 indirimimiz var. Türk kahvemizi 20 TL’den, çayımızı 10 TL’den satışa sunuyoruz. Biz de zamanında gurbette öğrencilik yaptık. Öğrenciliğin ne olduğunu biliyoruz. Maddi durumu bazen el vermeyen öğrencilerimiz olabiliyor. Çok fazla para harcamamaları ve uygun fiyatlarla burada vakit geçirmeleri adına böyle bir kampanya yapmaya karar verdik. Bizim amacımız şu an paradan ziyade öğrencinin refahını yükseltmek, biraz daha onlara uygun bir ortam sağlamak. Zaten sürümden kazanmayı hedefliyoruz. Verdiğimiz rakamların da kazandıracak rakamlar olduğunu düşünüyoruz. Bir kahveyi 130-140 liraya, bir çayı 70-80 liraya verip katbekat para kazanmaya, açgözlü olmaya gerek yok bence. Bunlar da kazandıracak rakamlar" diye konuştu.

öğrencinin gözünden:

Öğrenciler kampanyayı hem bütçe hem de ortam açısından olumlu buluyor. Mühendislik Fakültesi öğrencisi Melih Algan, "Mühendislik Fakültesinde okuyorum. Kayseri’den geldim, gurbetten geldim. Burada da kafeye güzel bir kampanya uyguladılar. O yüzden buraya gelmeyi daha çok tercih ediyoruz. Diğer kafelere bakacak olursak, Kıraathanelerde bile çay 15 TL’den başlıyor. Buradaki kampanyada çay 10 lira, Türk kahvesi 20 TL. Gurbetten gelen öğrenciler için burası daha uygun ve daha nezih bir yer. Arkadaşlarınızla gelebileceğiniz, oturup ders çalışabileceğiniz bir yer. Maddi açıdan da çok fazla yoran bir kafe değil" dedi.

Kafe, kısa vadede sürümden kazanmayı beklerken, kampanyanın uzun vadede öğrencilerin sosyal yaşamını destekleyerek sadakat yaratmasını hedefliyor.

KAFE SAHİBİ BATUHAN ARSLANTAŞ