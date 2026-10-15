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Öğrencilerin milli teknolojiyle buluştuğu Bolvadin projesi

Bolvadin'de Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş'in öncülüğünde BİLSEM'de üretilen yerli hava aracı maketleri tüm öğrencilere dağıtılacak.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Taylan Polat

Öğrencilerin milli teknolojiyle buluştuğu Bolvadin projesi

Bolvadin'de öğrencilere yönelik savunma sanayi maketleri

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş öncülüğünde hayata geçirilen proje, Türkiye'nin yerli hava araçlarının maketlerini okul sıralarına taşıyor. Çalışma, gençlerin teknoloji ve havacılık alanındaki ufkunu genişletmeyi amaçlayarak ilçe genelinde büyük takdir topladı.

projenin içeriği:

Bolvadin Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bünyesinde lazer kesim makineleri kullanılarak titizlikle hazırlanan ANKA, ATAK, AKSUNGUR ve HÜRJET maketlerinin üretim süreçleri yerinde yürütüldü. Keleş, üretimin her aşamasını yakından inceleyerek projenin uygulama detaylarını takip etti.

eğitim hedefleri:

Projenin temel hedefi; öğrencilere yalnızca teorik bilgi aktarmak değil, aynı zamanda millî teknoloji şuurunu aşılamak ve bilim, teknoloji ile havacılık alanlarına yönelik ilgiyi artırmaktır. Hazırlanan maketlerin ilçe genelindeki okullarda öğrenim gören tüm öğrencilere ulaştırılması planlanıyor ve çalışma eğitim çevreleri ile veliler tarafından heyecanla karşılandı.

Mehmet Ali Keleş projenin amacı hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: 'Öğrencilerimizin bilimsel düşünme becerilerini destekleyen, hayal dünyalarını geliştiren ve teknoloji üretme isteklerini güçlendiren her çalışma bizim için son derece kıymetlidir. Amacımız; hayal eden, araştıran, üreten ve Türkiye’nin geleceğine yön veren vizyoner nesiller yetiştirmektir'

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KELEŞ’İN ÖNCÜLÜĞÜNDE HAYATA...

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KELEŞ’İN ÖNCÜLÜĞÜNDE HAYATA GEÇİRİLEN VİZYONER PROJEYLE, TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN GURURU OLAN YERLİ HAVA ARAÇLARININ MAKETLERİ ÖĞRENCİLERE ULAŞTIRILIYOR. GENÇLERİN TEKNOLOJİ VE HAVACILIK ALANINDAKİ UFKUNU GENİŞLETMEYİ HEDEFLEYEN ÇALIŞMA, İLÇE GENELİNDE BÜYÜK TAKDİR TOPLADI.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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