Öğretmenlere terörle mücadelede önleyici roller anlatıldı

Muğla’da öğretmenlere terörle mücadele eğitimi verildi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Gençlik Sizin Eseriniz' projesi kapsamında düzenlenen bilgilendirme konferanslarıyla, kent genelinde görev yapan öğretmenlerin önleyici çalışmalara katkı sağlaması hedeflendi.

Programın kapsamı:

Konferanslarda, başta yeni atanan öğretmenler olmak üzere merkez ve ilçelerdeki ortaokul ve liselerde görev yapan 910 öğretmene ulaşılmasının sağlandığı bildirildi. Eğitimlerde Muğla’nın demografik yapısına bağlı hassasiyetler ile karşılaşılabilecek yerel risk faktörleri ele alındı.

İçerik ve amaç:

Sunumlarda terör örgütlerinin eleman temin yöntemleri, risk altındaki çocukların özellikleri ve radikalleşme süreçleri hakkında detaylı bilgi verildi. Amaç, öğretmenlerin gençleri hedef alan faaliyetlere karşı daha bilinçli olmasını sağlamak ve okul ortamında erken uyarı ile önleyici adımların atılmasına destek olmaktı.

Eğitimler, öğretmenlerin gözlem ve bildirim mekanizmalarını güçlendirerek, okullarda ve çevresinde olası radikalleşme eğilimlerinin tespit edilmesine katkı verecek bir koordinasyon zemini oluşturmayı amaçlıyor. Bu sayede önleyici aşamada etkinlik ve verimlilik artırılmaya çalışılıyor.

Yetkililer, projenin kapsamının ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini belirterek, eğitimlerin hem içerik hem de uygulama boyutunda öğretmenlerin günlük mesleki pratiklerine entegre edilmesinin önemine vurgu yaptı.

MUĞLA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN, "GENÇLİK SİZİN ESERİNİZ" PROJESİ KAPSAMINDA 910 ÖĞRETMENE TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA BİLGİLENDİRME KONFERANSI DÜZENLENDİ.