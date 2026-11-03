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Öğretmenlerin filede buluşması: Efeler'de 'Filede İz, Takımda Biz' turnuvası başladı

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Filede İz, Takımda Biz' öğretmenler arası voleybol turnuvası başladı; birlik ve dayanışma ön plana çıktı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Aslı Han

Öğretmenlerin filede buluşması: Efeler'de 'Filede İz, Takımda Biz' turnuvası başladı

turnuva ve organizasyon:

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Filede İz, Takımda Biz" Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası Aydın’da başladı. Etkinlik, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik ruhunu yaşatmayı amaçlayan bir platform olarak düzenlendi.

çomruk'un konuşması:

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, açılışta yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Eğitim, yalnızca akademik başarıdan ibaret değildir. Öğrencilerimizin bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek de eğitim anlayışımızın önemli bir parçasıdır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin ortaya koyduğu bütüncül eğitim yaklaşımı da bu anlayışı esas almaktadır. Bizler "Köklerden Geleceğe" anlayışıyla geçmişimizden aldığımız millî ve manevi değerleri geleceğe taşırken; birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik ruhunu da yaşatmayı önemsiyoruz. Bugünkü turnuvamız, bu değerlerin sporun birleştirici gücüyle hayat bulmasının güzel bir örneğidir".

etkinliğin önemi:

Çomruk'un vurguladığı bütüncül eğitim anlayışı ve ortak değerler teması, turnuvayı sadece sportif bir etkinlik olmaktan çıkarıp öğretmenler arasında dayanışma ve iletişim için de bir fırsata dönüştürüyor. Organizasyon, eğitim camiasında birlik mesajını spor aracılığıyla pekiştirmeyi hedefliyor.

AYDIN’DA VOLEYBOL TURNUVASI BAŞLADI

AYDIN’DA VOLEYBOL TURNUVASI BAŞLADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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