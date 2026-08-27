Okul bölgesinde sıcak asfaltla güvenli dönüşüm

Adıyaman Belediyesi tarafından yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde Esentepe Caddesi'nde yürütülen sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar, bölgede eğitim veren okulların çevresindeki yolların yenilenmesini kapsıyor.

Hedeflenen yenileme alanları:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, Adıyaman Fen Lisesi, Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi, Esentepe Anadolu Lisesi ve Şirin Özel Eğitim Anaokulu çevresindeki yollar sıcak asfalt ile kaplandı. Esentepe Caddesi üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar, bölge içi ulaşımı kolaylaştırmayı amaçladı.

Belediye açıklaması ve öncelikler:

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde yol ve üstyapı çalışmalarını tamamlayarak öğrencilere ve öğretmenlere verdikleri sözü yerine getirdiklerini belirten Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'Çocuklarımızın ve gençlerimizin okullarına güvenli yollarla ulaşması bizim için en önemli önceliklerden biri. Adıyaman’ın her mahallesinde altyapısı tamamlanan bölgeleri modern yollarla buluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Asfalt çalışmalarıyla birlikte okullar bölgesindeki ulaşım altyapısının yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirildi' dedi.

Asfalt serimiyle birlikte bölgedeki trafik akışının daha konforlu ve güvenli olması, öğrencilerin okula erişiminde oluşabilecek risklerin azaltılması hedefleniyor. Belediye ekipleri, altyapı çalışmaları tamamlanan diğer mahallelerde de benzer iyileştirmelere devam edeceklerini duyurdu.

ADIYAMAN BELEDİYESİ TARAFINDAN YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE OKULLAR BÖLGESİNDE YÜRÜTÜLEN SICAK ASFALT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI.