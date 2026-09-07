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Okul çantası alırken Sağlık Bakanlığı onayı ve sağlık önceliği

Eskişehir'de 20 yıldır çantacılık yapan Fatma Aydın, velilere Sağlık Bakanlığı onaylı, kanserojen madde içermeyen ürünler ve bütçe dengesi öneriyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Okul çantası alırken Sağlık Bakanlığı onayı ve sağlık önceliği

eskişehirli esnaftan velilere uyarı:

Eskişehir'de 20 yıldır çantacılık yapan esnaf Fatma Aydın, yeni eğitim-öğretim sezonu yaklaşırken okul çantası satışlarında yoğunluk yaşandığını belirtti. Aydın, alışveriş yapan velilere önceliğin sağlık ve kalite olması gerektiğini vurguladı ve Sağlık Bakanlığı onaylı ürünleri tercih etmeleri gerektiği konusunda uyardı.

Aydın, mağazalarında ilkokuldan lise dönemine kadar her yaş grubuna ve farklı bütçelere uygun modeller bulunduğunu söyleyerek, "Çanta modellerimiz 7’den 70’e her yaşa ve her bütçeye uygun olarak raflarda yer alıyor" dedi. Müşterilere dürüst bilgi verdiklerini ifade eden Aydın, satışa sundukları ürünlerin denetimlerden geçtiğini ve mağazada onay belgelerinin görülebileceğini aktardı.

ürün güvenliği ve denetim:

Esnafın vurguladığı en önemli nokta, ürünlerin sağlık standartlarına uygunluğu. Aydın, mağazalarının Sağlık Bakanlığı tarafından denetlendiğini ve tüm ürünlerinin bakanlık onayından geçtiğini belirterek, "Onay belgemiz de kasamızın arkasında asılı duruyor. En ucuzundan en kalitelisine kadar sattığımız hiçbir üründe kesinlikle kanserojen madde bulunmuyor" şeklinde konuştu.

Bu açıklama, özellikle düşük maliyetli ürünlerde zaman zaman gündeme gelen kalite endişelerine karşı bir güvence olarak sunuluyor. Aydın, ekonomik ürünlerin yoğun kullanımda yıpranma veya parçalanma riski taşıyabileceğini müşterilere aktardıklarını da ekledi.

fiyatlandırma ve set seçenekleri:

Fiyat aralıkları hakkında bilgi veren Aydın, tekli ürünlerden tam setlere kadar seçenekler sunduklarını belirtti. Beslenmesi, kalemliği ve sırt çantasıyla bir okul setinin yaklaşık 400 liradan başladığını, markaya ve garanti kapsamına göre fiyatların 4 bin liraya kadar çıkabildiğini söyledi.

Aydın ayrıca, tam set almak isteyen veliler için en uygun fiyat aralığının 500-600 lira civarında olduğunu aktardı. Ancak ürünün dayanıklılığı ve markası arttıkça fiyatların kademeli olarak yükseldiğini, ekonomik seçeneklerde ise yoğun kullanımda olumsuzluklar yaşanabileceğini açıkça belirtti.

öğrenci tercihleri ve sezon trendleri:

Öğrencilerin yaş gruplarına göre tercihleri değişiyor. Aydın, ilkokul öğrencilerinin genellikle popüler ve yeni sezon çizgi film karakterlerinin yer aldığı modelleri seçtiğini, ortaokul öğrencilerinin ise daha sade ve fonksiyonel çantaları tercih ettiklerini anlattı. Mağazasında modası geçmiş ürün bulundurmadıklarını, daima güncel çeşitler sunduklarını belirtti.

Yeni eğitim yılı alışverişlerinde velilere düşen görevlerin başında satın alırken ürün etiketlerini ve onay belgelerini kontrol etmek, dayanıklılık ve garanti koşullarını sormak geliyor. Aydın, ayrıca bütçe planlaması yaparak hem sağlıklı hem de uzun ömürlü bir seçim yapılmasının önemli olduğuna dikkat çekti.

Sonuç olarak, Eskişehirli çantacıların tecrübesi ve Sağlık Bakanlığı denetimleri alışveriş yapanlara bir güvence sunuyor; ancak velilerin ürünün malzeme kalitesi, garanti ve kullanım ömrünü göz önünde bulundurarak tercih yapmaları tavsiye ediliyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE 20 YILDIR ÇANTACILIK YAPAN ESNAF FATMA AYDIN, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM SEZONUNUN...

ESKİŞEHİR'DE 20 YILDIR ÇANTACILIK YAPAN ESNAF FATMA AYDIN, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM SEZONUNUN YAKLAŞMASIYLA OKUL ÇANTALARINA YOĞUN TALEP OLDUĞUNU BELİRTEREK, VELİLERİ KANSEROJEN MADDE İÇERMEYEN VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI ÜRÜNLERİ TERCİH ETMELERİ KONUSUNDA UYARDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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