Okul çevrelerinde güveni güçlendirmek için Malatya'da kapsamlı denetim

Denetimin kapsamı ve katılımcılar:

Malatya'da öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim görmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen uygulamaya, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler katıldı. Operasyonda toplam 20 ekip ve 54 personel görev aldı.

Uygulama sırasında yapılan kontroller:

Denetimler kapsamında okul çevrelerinde kimlik ve araç kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada 265 şahsın kimlik kontrolü yapılırken, çevre yol ve kavşaklarda gerçekleştirilen taramalarda 22 araç denetlendi. Kontrollerde öncelik öğrencilerin güvenliği ve olası suç unsurlarının tespiti oldu.

Sonuçlar ve izlenecek yol:

Yetkililer, denetimlerin hem caydırıcılık hem de oluşabilecek riskleri erken tespit etme amacı taşıdığını belirtti. Okul çevrelerindeki bu tür uygulamaların periyodik olarak kararlılıkla sürdürüleceği ve eğitim-öğretim döneminin tamamında benzer önlemlerin devam edeceği bildirildi.

Vatandaşların ve okul yönetimlerinin iş birliği ile denetimlerin etkinliğinin artırılacağı, şüpheli durumların zamanında bildirilmesinin güvenlik çabalarına katkı sağlayacağı vurgulandı.

MALATYA'DA ÖĞRENCİLERİN HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE EĞİTİMLERİNİ SÜRDÜREBİLMELERİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİM YAPILDI.