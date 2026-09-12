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Okul çevresi için çağrı: esnaf ve ailelerden tedbir bekleniyor

TESK Başkanı Palandöken, yeni eğitim döneminde esnaf, aile ve güvenlik birimlerinin ortak tedbirlerle öğrencileri kötü alışkanlıklardan korumasını istedi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 09:04

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Okul çevresi için çağrı: esnaf ve ailelerden tedbir bekleniyor

TESK'ten yeni eğitim döneminde uyarı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul çevresi güvenliğine ilişkin çağrıda bulundu. Palandöken, hem esnafın hem ailelerin hem de resmi birimlerin koordineli hareket etmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Okul çevresi ve esnaf sorumluluğu:

Palandöken, "Esnafları uyararak öğrencilerimizi, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için gerekli tedbirleri almalarını istiyoruz" diyerek, çevredeki ticaret erbabının sorumluluğuna dikkat çekti. Konuşmasında okul ekosisteminin büyüklüğüne ilişkin şu verileri paylaştı: İlk, orta ve lisede yaklaşık 18 milyon öğrenci, 1 milyon 200 binin üzerinde öğretmen ve 75 bini aşkın okul bulunuyor. Ayrıca yeni dönemde 30 bine yakın güvenlik görevlisi göreve başlayacağı belirtildi.

Bu tablo, okul çevresinde alınacak basit ama etkili tedbirlerin kapsamlı uygulanmasını zorunlu kılıyor. Palandöken, korsan satıcılar ile illegal ve bağımlılık yaratıcı içeriklerin okul çevresinden uzak tutulmasının önemine dikkat çekti ve ailelerin çocuklarıyla iletişimini güçlendirmesini önerdi.

Servis güvenliği ve denetim beklentisi:

Palandöken servis hizmetlerinin niteliğine de vurgu yaparak, "Servis şoförlerimizin yeterlilikleri ve araçların bakımı önemli" ifadelerini kullandı. Konuşmasında servis araçlarının bakımlı olması, şoförlerin ilgili sertifikalara sahip olması ve öğrencilerin inip binme süreçlerinin güvenli planlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca kolluk kuvvetleri ve yerel yönetimlerin sıkı denetiminin önemine işaret etti.

Palandöken, sözlerini "İnşallah 2026-2027 öğretim yılı başarılı bir şekilde neticelenir. Kazasız belasız ve çocuklarımızın yetişmesindeki, eve geliş gidiş saatlerindeki, beslenmeleri, harcadıkları zamanların, kimlerle birlikte olduklarının da kontrol edilmesi lazım" şeklinde sürdürdü ve toplumun tüm kesimlerine ortak sorumluluk çağrısı yaptı.

TESK'in vurguladığı önlemler; esnaf bilgilendirmesi, aile-okul iş birliğinin güçlendirilmesi, servis ve trafik düzenlemelerinin titizlikle yürütülmesi ile kolluk ve yerel yönetim denetimlerinin artırılmasını içeriyor. Palandöken, bu adımların uygulamaya geçirilmesi halinde öğrencilerin daha güvenli bir eğitim dönemine başlayacağını ifade etti.

Toplumun ortak görevi olarak tanımlanan bu yaklaşımda amaç, sadece kısa vadeli müdahaleler değil; öğrencilerin okul ortamında ve çevresinde sürdürülebilir şekilde korunması. Palandöken, hem esnafa hem ailelere hem de yetkili kurumlara düşen görevleri hatırlatarak, yeni öğretim yılında birlikte hareket etme çağrısını yineledi.

TESK Başkanı Palandöken: &quot;Esnafları uyararak öğrencilerimizi, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak...

TESK Başkanı Palandöken: "Esnafları uyararak öğrencilerimizi, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için gerekli tedbirleri almalarını istiyoruz"

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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