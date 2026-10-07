Okul kantinindeki hijyen eksikleri zabıtayı harekete geçirdi

Hatay Dörtyol'da kantin denetimleri sonuç verdi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekipleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda okul kantinlerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimde hem okul yönetmeliklerine aykırı ürünler hem de hijyen ve saklama koşullarına ilişkin eksiklikler incelendi. Ekipler ürünlerin son kullanma tarihlerini, raf ve dolap düzenini ile cihaz hijyenini titizlikle kontrol etti.

Denetimde öne çıkan ihlaller:

İncelemelerde özellikle temizliği yapılmamış bir tost makinesi ile dolapta saklanan, 2025 son kullanma tarihli ve üzerinden 1 yıl geçen hazır tavuk döner dikkat çekti. Ayrıca bazı kantinlerde satışa sunulması yasaklanan ürünlerin bulunması, paketlerin üzerine yazılmamış veya görünür olmayan fiyat etiketleri ve gıda muhafaza koşullarına uyulmaması tespit edildi.

Zabıta müdürünün tepkisi ve izlenecek yol:

Dörtyol zabıta müdürü Ali Avan, denetim sırasında bulgulara sert tepki gösterdi. Avan, çocukların sağlığına vurgu yaparak, "İlkokul öğrencilerinin sattığı ürünlerin fiyatlarını görünebilir şekilde tek tek yazalım. Kızarmış patates dolaba koyduktan sonra yenmez. Bunlara biz müsaade edemeyiz. Tost makinesinden tost yer misiniz?" ifadelerini kullandı. Müdür ayrıca, hazır dönerin son kullanma tarihiyle ilgili, "Çocuklara alıp, sattığınız hazır dönerin son kullanma tarihinin üzerinden 1 yılı aşkın süre geçmiş. 2025 yılı son kullanma tarihi ve üzerinden 1 yıl geçmiş. Bunlara izin veremem, detaylı tutanağı tutalım" dedi.

İhlal tespit edilen işletmeler hakkında idari işlem başlatılırken, denetimlerin sürdürüleceği ve okulların hizmet verdiği alanlarda hijyen ve güvenliğe ilişkin denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi. Zabıta ekipleri, velilerin ve okul yönetimlerinin de sürece dahil edilmesini, satış ve saklama kurallarına uyulmasının takip edileceğini vurguladı.

HATAY'DA ZABITA TARAFINDAN OKUL KANTİNLERİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE; TEMİZLİĞİ YAPILMAYAN TOST MAKİNESİ VE SON KULLANMA TARİHİNİN ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇMESİNE RAĞMEN DOLAPTA BULUNDURULAN HAZIR TAVUK DÖNER DİKKAT ÇEKTİ.