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Okul, öğrenci ve aile iş birliği öncelik oldu: rehber öğretmenler Bayburt'ta toplandı

Bayburt'ta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlığında yapılan toplantıda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin öncelikleri planlandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Okul, öğrenci ve aile iş birliği öncelik oldu: rehber öğretmenler Bayburt'ta toplandı

Bayburt'ta dönem başı rehber öğretmenler toplantısı

Bayburt'ta yeni eğitim-öğretim döneminde yürütülecek rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ele alındığı dönem başı rehber öğretmenler toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, hizmetlerin etkin planlanması ve uygulama esaslarının netleştirilmesi amacıyla düzenlendi.

Toplantının odağı:

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlık etti. Katılımcılar, okullarda verilecek rehberlik çalışmalarının önceliklerini, öğrencilerin eğitim süreçlerinin yanı sıra sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyecek programları değerlendirdi ve mevcut ihtiyaçların tespiti üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Uygulama ve sorumluluklar:

Görüşmelerde rehberlik hizmetlerinin planlanması, öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitim ortamlarında karşılaşılabilecek sorunlara yönelik müdahale yöntemleri ele alındı. Ayrıca yeni dönemde hizmetlerin okul, öğrenci ve aile iş birliği içinde yürütülmesinin önemi vurgulandı ve rehber öğretmenlerin görev ve sorumlulukları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Katılımcılar, belirlenen öncelikler doğrultusunda izleme ve değerlendirme mekanizmalarının işletilmesi gerektiğini belirterek, rehberlik çalışmalarının sistematik bir şekilde sürdürülmesine karar verdi.

BAYBURT’TA DÖNEM BAŞI REHBER ÖĞRETMENLER TOPLANTISI YAPILDI

BAYBURT’TA DÖNEM BAŞI REHBER ÖĞRETMENLER TOPLANTISI YAPILDI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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