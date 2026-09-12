Okul öncesi sağlık kontrolü: görme, işitme ve aşı takibi öncelikli

Okula hazırlıkta sağlık önlemleri

Elazığ Medilines Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Çoban, okulların açılmasına sayılı günler kala velilere uyarılarda bulundu. Dr. Çoban, "Okullar açılmadan önce, çocuğumuzun genel muayenesini yaptırmak, boy ve kilo gelişimini değerlendirmek önemlidir" diyerek ön muayenenin gerekliliğini öne çıkardı.

Hangi kontroller öncelikli?:

Dr. Çoban, okul öncesi dönemde görme ve işitme kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Görme sorunu olan çocukların okul başarısının olumsuz etkilenebileceğini, işitme kayıplarının da öğrenme sürecini engelleyebileceğini vurguladı. Ailelerin çocuklarında halsizlik, iştahsızlık veya gelişme geriliği gözlemlemeleri halinde çocuk hekimine başvurarak gerekli tetkiklerin yapılmasını önerdi.

Uzman ayrıca, tüm çocuklara rutin kan tahlili yaptırma zorunluluğu olmadığını belirtti: "Her çocuğu kan tahlili yaptırmak gerekmiyor". Kan tetkiklerinin ancak klinik bulgu varsa değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bunun yanında, okul öncesi bazı aşıların uygulanmasının söz konusu olduğunu ve aşıların güncel olup olmadığının kontrol edilmesinin önemine dikkat çekti.

Hijyen ve bulaşma risklerine karşı öneriler:

Okulların kapalı ve kalabalık ortamlara dönmesiyle virüslerin yayılma hızının artabileceğini belirten Dr. Çoban, çocuklara el ve yüz yıkama alışkanlığı kazandırılmasını önerdi. Okuldan döndüğünde kıyafet değiştirmenin ve temiz giysiler giymenin yararlı olduğunu ifade etti.

Dr. Çoban, sağlık sorunlarının erken fark edilmesinin çocukların yeni eğitim yılına sağlıklı başlaması açısından çok değerli olduğunu söyleyerek, velileri kontrolleri ihmal etmemeye çağırdı.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. HAKAN ÇOBAN