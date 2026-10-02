Okul servis şoförlerinden çevre bilinci dersi Harput'ta örnek davranış

Okul servisi şoförlerinden çevre farkındalığı

Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde taşımacılık yapan okul servisi şoförleri, Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde öğrencileri beklerken okul çevresindeki çöpleri toplayarak örnek bir davranış sergiledi.

Çalışmanın ayrıntıları:

Servis esnafı, okul civarındaki yeşil alan ve kaldırımlarda bulunan plastik, cam ve kağıt atıkları fark ederek, yanlarında getirdikleri çöp torbalarıyla alanı temizledi. Toplanan atıklar bölgeden uzaklaştırıldı ve alan öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildi.

Amaç ve mesajı:

Şoförler yaptıkları çalışmanın amacını çevre kirliliğine dikkat çekmek ve öğrencilere temiz çevre bilinci konusunda öncülük etmek olarak açıkladı. Bu tür küçük girişimlerin, okullarda ve topluluklarda farkındalığı artırabileceği vurgulandı.

Günlük bekleme sırasında gerçekleşen bu hareket, hem okul çevresinin temiz kalmasına katkı sağladı hem de öğrencilere örnek olacak bir davranış modeli sundu. Benzer uygulamaların diğer servis şoförleri ve veliler arasında yaygınlaşması, yerel çevre temizliği çalışmalarına olumlu yansıyabilir.

ELAZIĞ’DA OKUL SERVİSİ ŞOFÖRLERİ, HARPUT’TAKİ ŞEHİT EYYÜP OĞUZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖNÜNDE ÖĞRENCİLERİ BEKLERKEN OKUL ÇEVRESİNDE ÇÖP TOPLAYARAK ÖRNEK BİR FARKINDALIK ÇALIŞMASINA İMZA ATTI