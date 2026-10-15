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Okul sıralarından gelen anılar Babadağ sokaklarında canlanacak

Babadağ Belediyesi, 23 Ekim'de Necip Ağa Sokağı'nda 'Geçmişin Karelerinde Okul Yılları Fotoğraf Sergisi'yle ilçenin eğitim belleğini canlandıracak.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 08:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Okul sıralarından gelen anılar Babadağ sokaklarında canlanacak

Babadağ Belediyesi 'Geçmişin Karelerinde Okul Yılları Fotoğraf Sergisi'ni açıyor

Babadağ Belediyesi tarafından düzenlenen sergi, 23 Ekim tarihinde Necip Ağa Sokağı'nda ziyaretçilere kapılarını açacak. Etkinlik, ilçenin eğitim tarihine ait fotoğraf ve anıları bir araya getirerek geçmiş ile bugün arasında görsel bir köprü kurmayı amaçlıyor.

Serginin amacı:

Sergi, Babadağ'ın okul yıllarına ait hatıraları gün yüzüne çıkarmak ve bu anıları toplumla paylaşarak kültürel hafızayı canlı tutmak üzere hazırlandı. 'Geçmişin Karelerinde Okul Yılları Fotoğraf Sergisi'yle eski eğitim ortamları, öğretmenler ve öğrencilerin anıları sararmış fotoğraflarla yeniden canlandırılacak.

Katılımcılar ve beklentiler:

Babadağ Belediyesi tüm ilçe sakinlerini ve geçmişte ilçede görev yapmış öğretmenleri etkinliğe davet etti. Serginin Necip Ağa Sokağı’nın tarihî atmosferinde gerçekleşmesiyle, ilçe halkının yanı sıra şehir dışından gelen konukların da ilgi göstermesi bekleniyor. Organizasyonun amacı, ortak anıların paylaşılması ve nesiller arası bağların güçlendirilmesidir.

Hazırlıklar belediye ekipleri tarafından sürdürülürken, serginin açılışında ziyaretçilerin eski okul fotoğraflarını görme ve anılarını paylaşma fırsatı bulacağı vurgulanıyor. Etkinlik, Babadağ'ın yerel belleğini görünür kılmayı hedefleyen kültürel bir adım olarak değerlendiriliyor.

BABADAĞ BELEDİYESİ, İLÇENİN GEÇMİŞİNE IŞIK TUTACAK “GEÇMİŞİN KARELERİNDE OKUL YILLARI FOTOĞRAF...

BABADAĞ BELEDİYESİ, İLÇENİN GEÇMİŞİNE IŞIK TUTACAK “GEÇMİŞİN KARELERİNDE OKUL YILLARI FOTOĞRAF SERGİSİ”Nİ 23 EKİM’DE VATANDAŞLARLA BULUŞTURMAYA HAZIRLANIYOR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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