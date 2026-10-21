Okul sporlarında dart heyecanı Eskişehir'de sona erdi

Eskişehir'de düzenlenen 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Dart Yıldız Erkek Müsabakaları, Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Turnuva boyunca öğrenciler arasında yoğun bir rekabet ve heyecan yaşandı.

Dereceler ve öne çıkan okullar:

Yarışmanın sonunda dereceye giren okullar şu şekilde açıklandı: birinci İstiklal Ortaokulu, ikinci Suzan Gürcanlı Ortaokulu, üçüncü Eskişehir İmam Hatip Ortaokulu ve dördüncü Gündüzler Ortaokulu. Öğrenci sporcuların performansları ve okulların taktikleri göz doldurdu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden tebrik:

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda dereceye giren okullar ve öğrenci sporcular tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.

ESKİŞEHİR'DE DÜZENLENEN 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI DART YILDIZ ERKEK MÜSABAKALARI SONA ERDİ.