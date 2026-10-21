Okul sporlarında dart heyecanı Eskişehir'de sona erdi
Eskişehir'de düzenlenen 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Dart Yıldız Erkek Müsabakaları, Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Turnuva boyunca öğrenciler arasında yoğun bir rekabet ve heyecan yaşandı.
Dereceler ve öne çıkan okullar:
Yarışmanın sonunda dereceye giren okullar şu şekilde açıklandı: birinci İstiklal Ortaokulu, ikinci Suzan Gürcanlı Ortaokulu, üçüncü Eskişehir İmam Hatip Ortaokulu ve dördüncü Gündüzler Ortaokulu. Öğrenci sporcuların performansları ve okulların taktikleri göz doldurdu.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden tebrik:
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda dereceye giren okullar ve öğrenci sporcular tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.
ESKİŞEHİR'DE DÜZENLENEN 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI DART YILDIZ ERKEK MÜSABAKALARI SONA ERDİ.
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