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Okul sporlarında yeni sezona hazırlık: Bolu'da ilçelerle değerlendirme

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2025-2026 sezonunu değerlendirip 2026-2027'de okul sporları takvimi ve öğrenci katılımını artırma hedeflerini belirledi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Okul sporlarında yeni sezona hazırlık: Bolu'da ilçelerle değerlendirme

Toplantı ve katılımcılar:

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Okul Sporları Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 2025-2026 sezonunun değerlendirilmesi ve 2026-2027 sezonu okul sporları faaliyetlerinin planlanması amacıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Emrullah Güler öncülüğünde; şube müdürleri, ilçe müdürleri ve ilgili personel katıldı.

Değerlendirme ve tespitler:

Geride kalan 2025-2026 sezonunda ilçelerde gerçekleştirilen okul sporları faaliyetleri ayrıntılı olarak değerlendirildi. Uygulama süreçleri, organizasyonların işleyişi ve katılım düzeyleri gözden geçirilerek, tespit edilen eksiklikler ve geliştirilmesi gereken alanlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yeni sezon planları ve uygulama:

2026-2027 eğitim-öğretim dönemi için hazırlıklar kapsamında, öğrenci katılımının artırılması ve öğrencilerin farklı branşlara yönlendirilmesi öncelikli hedefler olarak belirlendi. Toplantıda uygulama süreçleri, organizasyon takvimi ve saha koordinasyonuna ilişkin hazırlıklar masaya yatırıldı; katılımcılar okul sporlarının daha etkin yürütülmesi için ortak adımlar atma konusunda mutabakata vardı.

BOLU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, 2025-2026 SEZONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE 2026-2027...

BOLU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, 2025-2026 SEZONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE 2026-2027 SEZONU OKUL SPORLARI FAALİYETLERİNİN PLANLANMASI AMACIYLA TOPLANTI DÜZENLENDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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