Okul yöneticilerine yönelik seminerde Yeşilay: erken farkındalık ve yönlendirme ön planda

Program ve katılımcılar:

Yeşilay Düzce Şubesi tarafından Merkez ilçede düzenlenen Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık semineri, merkeze bağlı okullarda görev yapan yöneticilere yönelik gerçekleştirildi. Etkinlikte Yeşilay Genel Merkezi Şube Operasyonlar Müdürü İsmail Memiş ile Düzce YEDAM'dan Gülbeyaz Çınar sunum yaptı. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, il milli eğitim müdür yardımcısı, Yeşilay şube yönetim kurulu üyeleri ve Merkez ilçede görev yapan okul yöneticileri katıldı.

Eğitimin odağı ve içerik:

Seminerde madde, internet ve tütün bağımlılığı ile mücadelede tedavi süreçleri ve ayaktan rehabilitasyon uygulamaları detaylandırıldı. Katılımcılara YEDAM'ın sunduğu hizmetler ile başvuru kanalları anlatıldı ve okullarda erken tespit, yönlendirme ve takip süreçlerinin nasıl kurgulanabileceğine dair bilgiler paylaşıldı.

Erken farkındalık ve yöneticilerin rolü:

Gülşen Özer konuşmasında bağımlılıkla mücadelede erken farkındalık ve doğru yönlendirmenin önemine dikkat çekti. Özer, öğrencilerin korunması, risk sinyallerinin tespiti ve ihtiyaç halinde uygun destek mekanizmalarına ulaştırılmasında okul yöneticilerinin kritik sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

Seminerin temel hedefi, okul yöneticilerinin bağımlılık türleri, tedavi süreçleri ve destek mekanizmaları konusunda bilinçlendirilmesi olarak açıklandı.

YEŞİLAY DÜZCE ŞUBESİ TARAFINDAN OKUL YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN SEMİNERDE, BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE ERKEN FARKINDALIK VE DOĞRU YÖNLENDİRMENİN ÖNEMİ ELE ALINDI.