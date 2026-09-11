Dolar 48,6002 +0,15%
Euro 56,3768 -0,02%
Bist 14.402,95 +0,06%
Altın Gram 6.857,32 -0,42%
EUR/USD 1,1597 -0,14%
Brent Petrol 103,85 -3,51%
--°

Okula başlamadan önce çocukların diş kontrolü ihmal edilmemeli

Okullar açılmadan yapılacak çocuk diş kontrolleri, erken çürük tespiti ve ağız sağlığını koruyarak uyku, ders başarısı ve özgüveni olumlu etkiler.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 12:58

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Okula başlamadan önce çocukların diş kontrolü ihmal edilmemeli

yeni eğitim yılı öncesi ağız sağlığı uyarısı:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arife Kaptan, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce çocukların diş kontrollerinin yapılmasının önemine dikkat çekti. Okullar açılmadan gerçekleştirilecek muayenelerin, henüz belirti vermeyen çürük ve diğer ağız-diş sorunlarını erken dönemde ortaya çıkarabileceğini belirten Kaptan, diş ağrısının çocukların gündelik yaşamını ve eğitim performansını doğrudan etkilediğini vurguladı.

Kaptan, diş ağrısı nedeniyle bir çocuğun gece rahat uyuyamayacağını, bunun sonucunda ertesi gün derslerine odaklanmakta zorlanabileceğini ve okula devamında aksamalar yaşayabileceğini söyledi. Ayrıca ön dişlerdeki belirgin çürüklerin gülümseme ve özgüven üzerinde olumsuz etkileri olduğuna, sosyal ortamda alay veya akran zorbalığı riskinin artabileceğine dikkat çekti.

süt dişlerinin rolü ve ilk kontrol zamanlaması:

Prof. Dr. Arife Kaptan, çocukların ilk diş hekimi kontrolünün ağrı veya şikayet beklenmeden yapılması gerektiğini; ilk süt dişinin çıkmasının ardından en geç bir yaş civarında muayene önerdiğini belirtti. Süt dişlerinin geçici olduğu fakat görevlerinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, bu dişlerin beslenme, konuşma işlevleri ve daimi dişler için yer tutma görevlerini hatırlattı.

Süt dişlerinin erken kaybı, ileride daimi dişlerin sürmesi ve diziliminde bozukluklara yol açabileceğinden, koruma ve düzenli takip gerektiği vurgulandı.

şeker tüketimi, fırçalama ve günlük bakım önerileri:

Kaptan, çocukluk döneminde çürüğün sık görüldüğünü, bunun başlıca nedenlerinin sık şekerli ve yapışkan gıda tüketimi ile yetersiz ağız bakımı olduğunu söyledi. Ayrıca çürük riskinde sadece toplam şeker miktarının değil, tüketim sıklığının da belirleyici olduğuna dikkat çekti.

Yeni dönemde beslenme çantalarında su, süt, peynir, yoğurt, meyve ve mümkünse şekersiz kuruyemişler gibi seçeneklerin tercih edilmesini, şekerli içecekler, şekerlemeler, çikolata, kek ve bisküvi gibi ürünlerin sınırlandırılmasını önerdi.

Diş fırçalama alışkanlığına ilişkin Kaptan, çocukların günde en az iki kez, yaklaşık 2 dakika fırçalamaları gerektiğini ve özellikle gece yatmadan önce fırçalamanın çok önemli olduğunu söyledi. Küçük çocuklarda ailelerin fırçalamayı mutlaka takip etmesi gerektiğini, diş fırçalama alışkanlığının ilk dişin çıkmasıyla başlaması gerektiğini vurguladı. Yaşa uygun florür içeren diş macunlarının tercih edilmesi, diş fırçalarının 3 ila 6 ayda bir veya kılları yıprandığında değiştirilmesi tavsiye edildi.

ailelere iletişim ve önleyici yaklaşım önerileri:

Diş hekimi korkusunu önlemede ailenin kullandığı dilin önemine değinen Kaptan, diş hekimiyle ilgili 'canın acıyacak' veya 'iğne yapılacak' gibi korkutucu ifadelerden kaçınılmasını; bunun yerine yaşa uygun, olumlu ve sakin bir dil kullanılmasını önerdi. İlk ziyaretlerin ağrı sırasında değil, şikâyet yokken yapılmasının çocuğun diş hekimini koruyucu bir sağlık çalışanı olarak tanımasına yardımcı olacağını belirtti.

Kaptan ayrıca, çocukluk döneminde diş travmaları, erken süt dişi kayıpları, diş sürmesiyle ilgili problemler ve ortodontik sorunların da görülebildiğini; düzenli kontrollerle bu problemlerin önemli bir bölümünün erken dönemde fark edilebileceğini söyledi.

Sonuç olarak, Prof. Dr. Arife Kaptan, diş sağlığında en etkili yaklaşımın sorun ortaya çıktıktan sonra tedavi etmekten ziyade oluşumunu önlemek olduğunu belirterek, düzenli diş fırçalama, sağlıklı beslenme ve rutin diş hekimi kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini; çocukların yeni eğitim yılına sağlıklı bir ağız ve güzel bir gülümsemeyle başlamalarının önemini vurguladı.

ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ UZMANI PROF. DR. ARİFE KAPTAN, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE ÇOCUKLARIN...

ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ UZMANI PROF. DR. ARİFE KAPTAN, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE ÇOCUKLARIN DİŞ KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTEREK, DİŞ AĞRISININ UYKU DÜZENİNDEN DERS BAŞARISINA KADAR BİRÇOK ALANI ETKİLEYEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kızılay ekibinin 18 dakikası: Bağcılar hizmet merkezinde bir hayat kurtarıldı
images

çeltikçi köprüsünde orta bölüm ayrıldı, ulaşım güvenlik gerekçesiyle durduruldu
images

Akıncı TİHA’den İHA-300 ile 250+ kilometre menzilde tam isabet
images

Tünel yatırımlarıyla yollar kısaldı: 38,7 milyon araç geçti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Venedik'te NAZA belgeseli 25 dakika ayakta alkışlandı

Kargo yoluyla uyuşturucu sevkiyatını engellediler: bir kişi tutuklandı

Vali Baruş Aziziye’de hizmet ve yatırım gündemini değerlendirdi

Kızılay ekibinin 18 dakikası: Bağcılar hizmet merkezinde bir hayat kurtarıldı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı