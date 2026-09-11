Okula başlamadan önce çocukların diş kontrolü ihmal edilmemeli

yeni eğitim yılı öncesi ağız sağlığı uyarısı:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arife Kaptan, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce çocukların diş kontrollerinin yapılmasının önemine dikkat çekti. Okullar açılmadan gerçekleştirilecek muayenelerin, henüz belirti vermeyen çürük ve diğer ağız-diş sorunlarını erken dönemde ortaya çıkarabileceğini belirten Kaptan, diş ağrısının çocukların gündelik yaşamını ve eğitim performansını doğrudan etkilediğini vurguladı.

Kaptan, diş ağrısı nedeniyle bir çocuğun gece rahat uyuyamayacağını, bunun sonucunda ertesi gün derslerine odaklanmakta zorlanabileceğini ve okula devamında aksamalar yaşayabileceğini söyledi. Ayrıca ön dişlerdeki belirgin çürüklerin gülümseme ve özgüven üzerinde olumsuz etkileri olduğuna, sosyal ortamda alay veya akran zorbalığı riskinin artabileceğine dikkat çekti.

süt dişlerinin rolü ve ilk kontrol zamanlaması:

Prof. Dr. Arife Kaptan, çocukların ilk diş hekimi kontrolünün ağrı veya şikayet beklenmeden yapılması gerektiğini; ilk süt dişinin çıkmasının ardından en geç bir yaş civarında muayene önerdiğini belirtti. Süt dişlerinin geçici olduğu fakat görevlerinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, bu dişlerin beslenme, konuşma işlevleri ve daimi dişler için yer tutma görevlerini hatırlattı.

Süt dişlerinin erken kaybı, ileride daimi dişlerin sürmesi ve diziliminde bozukluklara yol açabileceğinden, koruma ve düzenli takip gerektiği vurgulandı.

şeker tüketimi, fırçalama ve günlük bakım önerileri:

Kaptan, çocukluk döneminde çürüğün sık görüldüğünü, bunun başlıca nedenlerinin sık şekerli ve yapışkan gıda tüketimi ile yetersiz ağız bakımı olduğunu söyledi. Ayrıca çürük riskinde sadece toplam şeker miktarının değil, tüketim sıklığının da belirleyici olduğuna dikkat çekti.

Yeni dönemde beslenme çantalarında su, süt, peynir, yoğurt, meyve ve mümkünse şekersiz kuruyemişler gibi seçeneklerin tercih edilmesini, şekerli içecekler, şekerlemeler, çikolata, kek ve bisküvi gibi ürünlerin sınırlandırılmasını önerdi.

Diş fırçalama alışkanlığına ilişkin Kaptan, çocukların günde en az iki kez, yaklaşık 2 dakika fırçalamaları gerektiğini ve özellikle gece yatmadan önce fırçalamanın çok önemli olduğunu söyledi. Küçük çocuklarda ailelerin fırçalamayı mutlaka takip etmesi gerektiğini, diş fırçalama alışkanlığının ilk dişin çıkmasıyla başlaması gerektiğini vurguladı. Yaşa uygun florür içeren diş macunlarının tercih edilmesi, diş fırçalarının 3 ila 6 ayda bir veya kılları yıprandığında değiştirilmesi tavsiye edildi.

ailelere iletişim ve önleyici yaklaşım önerileri:

Diş hekimi korkusunu önlemede ailenin kullandığı dilin önemine değinen Kaptan, diş hekimiyle ilgili 'canın acıyacak' veya 'iğne yapılacak' gibi korkutucu ifadelerden kaçınılmasını; bunun yerine yaşa uygun, olumlu ve sakin bir dil kullanılmasını önerdi. İlk ziyaretlerin ağrı sırasında değil, şikâyet yokken yapılmasının çocuğun diş hekimini koruyucu bir sağlık çalışanı olarak tanımasına yardımcı olacağını belirtti.

Kaptan ayrıca, çocukluk döneminde diş travmaları, erken süt dişi kayıpları, diş sürmesiyle ilgili problemler ve ortodontik sorunların da görülebildiğini; düzenli kontrollerle bu problemlerin önemli bir bölümünün erken dönemde fark edilebileceğini söyledi.

Sonuç olarak, Prof. Dr. Arife Kaptan, diş sağlığında en etkili yaklaşımın sorun ortaya çıktıktan sonra tedavi etmekten ziyade oluşumunu önlemek olduğunu belirterek, düzenli diş fırçalama, sağlıklı beslenme ve rutin diş hekimi kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini; çocukların yeni eğitim yılına sağlıklı bir ağız ve güzel bir gülümsemeyle başlamalarının önemini vurguladı.

ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ UZMANI PROF. DR. ARİFE KAPTAN, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE ÇOCUKLARIN DİŞ KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTEREK, DİŞ AĞRISININ UYKU DÜZENİNDEN DERS BAŞARISINA KADAR BİRÇOK ALANI ETKİLEYEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.