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Okula dönüşte kaygıyı azaltmanın yolları

Uzm. Psikolog Tülinay Seçkin, okula dönüşte çocuk kaygısını azaltmak için rutinleri kademeli düzenleme, belirsizlikleri gidermeyi ve kısa vedaları önerdi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 10:20

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Okula dönüşte kaygıyı azaltmanın yolları

Okula dönüşte kaygıyı azaltmanın yolları

Memorial Diyarbakır Hastanesi Psikoloji Bölümü'nden Uzm. Psikolog Tülinay Seçkin, okulların açılmasıyla birlikte artan uyum sorunlarına ilişkin velilere uyarılarda bulundu. Seçkin, özellikle birinci sınıfa başlayanlar için yeni çevre ve deneyimin kaygıyı tetikleyebileceğini belirterek ailelere destekleyici bir yaklaşım önerdi.

çocuğun kaygısıyla konuşmak:

Seçkin, ailelerin doğrudan öğüt verip çocuğu büyüdü olarak etiketlemek yerine duyguyu tanıyan ve onaylayan cümleler kurmasını tavsiye etti: "Okula başlamak seni endişelendiriyor olabilir, bu yüzden de kaygıların üzerine konuşabiliriz." Bu tür ifadelerin çocuğun rahatlamasına yardımcı olacağını vurguladı. Ayrıca okulla iş birliği içinde olunmasının önemine dikkat çekti; önceden okulu gezmek ve öğretmenle tanışmanın çocuğun güvenini artıracağını söyledi.

rutinler ve belirsizliği azaltmak:

Seçkin, tatilin son haftalarında yemek ve uyku düzeninin kademeli olarak okula uygun hale getirilmesini önerdi. "Yemek düzeni, uyku düzeni artık biraz daha okula adapte olacak şekilde kademeli olarak değiştirilmeli" ifadeleriyle, rutinin uyuma sürecindeki rolüne işaret etti. Ayrıca, "Okula kimin bırakacağı, kimin alacağı, serviste gidecekse saat kaçta gideceği" gibi gündelik belirsizliklerin giderilmesinin kaygıyı hafiflettiğini belirtti.

Seçkin, performans beklentilerinin yüksek tutulmamasını, çocukların akranlarıyla kıyaslanmamasını, özellikle anaokulu ve ilkokul geçişlerinde sabırlı ve destekleyici olunmasını önerdi. "Adaptasyon sürecini biz önemli buluyoruz; ailelerin de daha çok destekleyici, sabırlı olmasını öneriyoruz" dedi.

vedalar, süre ve destekleyici tutum:

Vedaların kısa tutulmasının kritik olduğunu söyleyen Seçkin, uzun vedaların durumu dramatize edebileceğini belirtti: "Vedaları ne kadar uzun tutarsanız o kadar dramatik bir hale gelebilir. O yüzden vedaları kısa tutmak" gerektiğini vurguladı. Velilere, çocuğun tüm belirsizliklerini konuşarak onaylamalarını ve "Sen şu an kaygılanıyorsun, endişeleniyorsun, ben bunu görüyorum." gibi duyguları isimlendiren ifadeler kullanmalarını önerdi.

Genel olarak Seçkin, rutinlerin kademeli olarak tekrar düzenlenmesi, belirsizliklerin azaltılması, okulla ön görüşmeler yapılması ve vedaların kısa tutulması ile adaptasyon sürecinin kolaylaşacağını ve çocukların okul uyumunda kaygılarının azalacağını aktardı.

MEMORİAL DİYARBAKIR HASTANESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜNDEN UZM. PSİKOLOG TÜLİNAY SEÇKİN, ÇOCUKLARDA...

MEMORİAL DİYARBAKIR HASTANESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜNDEN UZM. PSİKOLOG TÜLİNAY SEÇKİN, ÇOCUKLARDA KAYGIYI AZALTMAK İÇİN ADAPTASYON SÜRECİNİN ÖNEMLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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