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Okulda eşitlik için sofra ve kalem desteği Ataşehir'den geliyor

Ataşehir Belediyesi, yeni eğitim döneminde 17 mahallede 769 hanedeki 982 ilkokul öğrencisine haftalık beş öğün beslenme ve kırtasiye desteği sağlıyor.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 14:11

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Okulda eşitlik için sofra ve kalem desteği Ataşehir'den geliyor

Ataşehir Belediyesi çocukların beslenme ve eğitimine kapsamlı destek veriyor

Ataşehir Belediyesi, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek ve eğitim hayatına eşit şartlarda katılmalarını sağlamak amacıyla beslenme ve eğitim materyali desteğini yeni eğitim-öğretim döneminde de sürdürüyor. Belediye, hizmeti yalnızca gıda dağıtımı olarak görmüyor; çocukların yeterli ve sağlıklı beslenmeleri, okul yaşamına katılımlarının güçlendirilmesi ve hanelerin ekonomik yükünün azaltılması hedefleniyor.

2025-2026 döneminde ulaşılan kapsam:

Geçen eğitim-öğretim döneminde uygulanan Beslenme Desteği kapsamında bin 278 çocuğa, çocuk başına haftalık beş öğünlük beslenme desteği sağlandı. Bu destekle çocukların evlerine haftalık 6 bin 390 öğün, eğitim dönemi boyunca ise toplam 255 bin 600 öğünlük yardım ulaştırıldı. Destekler, ailelerin hizmete erişimini kolaylaştırmak amacıyla belediye ekipleri tarafından doğrudan hanelere teslim edildi ve bütüncül sosyal hizmet yaklaşımıyla planlandı.

2026-2027 yeni dönem dağıtım planı ve kırtasiye desteği:

Beslenme Desteği hizmeti, 2024 yılında başlatıldı ve 2026-2027 eğitim döneminde de devam ediyor. Yeni dönemin ilk dağıtımına göre Ataşehir’in 17 mahallesinde yaşayan, toplam 769 hanedeki 982 çocuğa haftalık beş öğünlük beslenme desteği sağlanacak. Yeni dönemin ilk dağıtımı, okulların açılmasından bir gün önce, 13 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi; eğitim dönemi boyunca her hafta pazar günleri düzenli dağıtımlar yapılacak.

Ayrıca Ataşehir Belediyesi, 2024 yılında başlattığı kırtasiye desteğini yeni eğitim-öğretim yılında da sürdürüyor. İhtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerinin temel eğitim materyallerinin karşılanması amaçlanan bu destek, çocukların okulda etkin biçimde yer almalarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Belediye yetkilileri, beslenme ve kırtasiye desteğinin eğitim hakkına erişimi güçlendirdiğini, okul başarısını desteklediğini ve hane ekonomisine yönelik yükleri hafiflettiğini vurguluyor. Hizmetlerin düzenli teslimi ve kapsamlı planlamasıyla çocukların sağlıklı gelişimi ve eğitim süreçlerine devamlı katılımları hedefleniyor.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEK VE EĞİTİM HAYATINA EŞİT KOŞULLARDA...

ATAŞEHİR BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEK VE EĞİTİM HAYATINA EŞİT KOŞULLARDA KATILMALARINA KATKI SUNMAK AMACIYLA YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE DE BESLENME VE EĞİTİM MATERYALİ DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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