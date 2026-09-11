Okullar yeni eğitim yılına hijyenle hazırlanıyor

Akdeniz Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala ilçedeki okullarda temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediye ekipleri, eğitim kurumlarının yeni döneme daha düzenli ve sağlıklı bir ortamda başlamasını hedefliyor.

çalışmanın ayrıntıları:

İşlemleri yürüten ekipler, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü koordinasyonunda okul bahçeleri ve ortak kullanım alanlarında kapsamlı temizlik gerçekleştiriyor. Öğrencilerin gün içinde yoğun olarak kullandığı alanlar, biriken toz, toprak ve çeşitli kirlerden arındırılıyor.

Temizlik sırasında özellikle oyun alanları, yürüme yolları ve giriş-çıkış noktaları öne çıkıyor. Ekipler, yüzey temizliğinde tazyikli su kullanımıyla alanların hijyenini sağlarken atıkların toplanması ve uygun alanlara taşınmasına da dikkat ediyor.

sürdürülebilir temizlik planı:

Belediyeden yapılan açıklamada, ön hazırlık çalışmaları hızlandırılmış olsa da temizlik programlarının okul ihtiyaçlarına göre planlandığı ve eğitim dönemi boyunca devam edeceği belirtildi. İhtiyaç duyulan okullarda periyodik müdahaleler yapılacağı bildirildi.

Çalışmaların hem fiziksel düzen hem de sağlık açısından önemine vurgu yapan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "Çocuklarımızın yeni eğitim-öğretim yılına temiz, sağlıklı ve güvenli ortamlarda başlamalarını istiyoruz. Okullarımızın ve okul bahçelerimizin temizliği konusunda belediye olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Eğitim dönemi boyunca da ihtiyaç duyulan okullarımızda temizlik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm öğrencilerimize ve eğitim camiamıza başarılı, sağlıklı ve güzel bir eğitim yılı diliyorum" dedi.

Belediye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla ilçedeki okullar, yeni eğitim dönemine daha temiz ve düzenli şekilde hazırlanıyor; velilere ve eğitimcilerle iletişim halinde sürdürülecek programlarla eksikler giderilecek.

AKDENİZ BELEDİYESİ, 2026-2027 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASINA SAYILI GÜNLER KALA İLÇEDEKİ OKULLARDA TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI YOĞUNLAŞTIRDI.