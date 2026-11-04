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Okullarda Elazığspor sevgisi: Çatalçeşme İlkokulu'nda buluşma

Her ayın 23’ünde başlayan Elazığspor Günü etkinlikleri kapsamında teknik direktör Serdar Bozkurt ve futbolcular Çatalçeşme İlkokulu’nda öğrencilerle buluştu.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 14:06

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Okullarda Elazığspor sevgisi: Çatalçeşme İlkokulu'nda buluşma

Elazığspor, Çatalçeşme İlkokulu'nu ziyaret etti

Gençlere ve çocuklara kulüp bağlılığı aşılamayı hedefleyen Elazığspor Günü etkinlikleri, okullardan gelen yoğun talepler üzerine farklı tarihlerde de sürüyor. Bu kapsamda Elazığspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt ile futbolcular Sertaç Çam, Onur Eriş, Alperen Pak ve Atakan Nuri Ordu Çatalçeşme İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

ziyaretin kapsamı:

Ziyaret, kulüp ile gelecekteki taraftarlar arasında doğrudan bir bağ kurmayı amaçlayan çalışmaların parçası olarak gerçekleştirildi. Etkinlikte okul yönetimi ve öğrencilerle kısa süreli sohbetler gerçekleştirildi; amaç, Elazığspor sevgisini erken yaşta pekiştirmek ve gençlerin turnuva, maç kültürü ile kulübe ait duygusal bağı güçlendirmek olarak açıklandı. Her ayın 23’ünde düzenlenen organizasyonun yoğun talepler doğrultusunda farklı tarihlere yayılması, etkinliğin yerel ilgisini gösteriyor.

kulübün mesajı:

Elazığspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, geleceğe dönük hedefin yerel bağları kuvvetlendirmek olduğu vurgulandı. Kulübün açıklaması şu ifadeleri içeriyordu: Geleceğimiz olan çocuklarımızla Elazığspor sevgisini paylaşmanın, onların heyecanına ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki; bu şehrin çocukları Elazığspor’u tutar.

Kulübün düzenli olarak sürdürdüğü bu tür ziyaretlerin, hem okul çevresinde futbol kültürünü canlı tutmaya hem de Elazığspor kimliğinin yeni kuşaklara aktarılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Etkinliklerin ilerleyen dönemlerde de farklı okullarda devam etmesi planlanıyor.

ELAZIĞSPOR GÜNÜ ŞEHİRDEKİ OKULLARDA COŞKUYLA SÜRÜYOR

ELAZIĞSPOR GÜNÜ ŞEHİRDEKİ OKULLARDA COŞKUYLA SÜRÜYOR

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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