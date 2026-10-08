Okullarda erken destek ağı: Altıntaş'ta yöneticilere rehberlik

Altıntaş’ta model ve iş birliği

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme programı, Aile ve Toplum Temelli Sosyal Destek Modelinin okullarda uygulanmasına odaklandı. Etkinlik, Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi ve ilçe merkezinde görev yapan eğitim yöneticileri ile rehber öğretmenler katıldı.

Programın hedefleri:

Toplantıda modelin kapsamı ayrıntılı şekilde tanıtıldı; katılımcılara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan hizmet modelleri hakkında bilgi verildi. Amaç, sosyal hizmet ihtiyacı olan birey ve ailelerin eğitim ortamında daha hızlı ve doğru şekilde tespit edilmesini sağlamak olarak açıklandı.

Vurgu, ihtiyaçların erken dönemde belirlenmesi ve gerekli desteklere zamanında yönlendirilmesi üzerinde yapıldı. Bu yaklaşımın, hem öğrencilerin eğitim sürecine devamlılık kazandıracağı hem de ailelerin toplumsal dayanışma ağlarına daha etkin erişimini sağlayacağı belirtildi.

Katılımcıların rolü ve kurumsal iş birliği:

Programda ayrıca kurumlar arası iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği değerlendirildi. Okul idarecileri ve rehber öğretmenlerin, erken tespit ve yönlendirme süreçlerinde kritik rol oynadığına dikkat çekildi.

Toplantı boyunca, okul içinde gözlem, iletişim kanallarının kullanımı ve gerektiğinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile bağlantıya geçme süreçleri üzerinde uygulamaya dönük değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, modelin sahada uygulanabilirliğini artırmak için iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

ALTINTAŞ’TA OKUL İDARECİLERİ VE REHBER ÖĞRETMENLERE SOSYAL DESTEK MODELİ ANLATILDI