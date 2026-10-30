Okullarda güvenlik seferberliği: Erzurum polisi hem sokakta hem siber dünyada eğitim veriyor

Erzurum Emniyet Müdürlüğü okullarda kapsamlı bilgilendirme sürdürüyor

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, çocukların ve gençlerin hem fiziksel hem dijital ortamlarda güvenle büyümelerini sağlamak amacıyla il genelindeki okullarda eğitim ve farkındalık çalışmalarını yoğunlaştırdı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı yaş gruplarına yönelik içerikler hazırlayarak yüzlerce öğrenciye ulaştı.

İlkokul ve ortaokullarda temel güvenlik ve acil durum bilinci:

Toplum Destekli Polislik ekipleri Dumlupınar İlkokulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu, Ahmet Hamdi Tanpınar İmam Hatip Ortaokulu ve Yıldızkent Borsa İstanbul Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilere günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken kuralları anlattı. Eğitimlerde temel güvenlik kuralları, trafik kuralları ve güvenli internet kullanımı gibi başlıklar üzerinde duruldu.

Ayrıca akran zorbalığına karşı farkındalık çalışmaları yapıldı ve olası acil durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği, hayat kurtaran numara olan "Hayat 112" hatırlatıldı. Emniyet yetkilileri, öğrencilere yönelik uygulamalı ve interaktif sunumlarla bilgilerin pekiştirilmesini hedeflediklerini söyledi ve "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her zaman yanındayız" mesajını paylaştı.

Liselerde SİBERAY ile dijital farkındalık:

Liseye devam eden öğrencilere yönelik çalışmalar ise SİBERAY Programı çerçevesinde yürütüldü. Ilıca Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde verilen eğitimlerde Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, gençlere internet ortamında kişisel güvenlik, bilinçli internet ve sosyal medya kullanımı konularında detaylı bilgiler sundu.

Eğitimlerde ayrıca teknoloji bağımlılığı ve bununla mücadele yolları, siber zorbalık ile siber suçların gençler üzerindeki maddi ve manevi etkileri ele alındı. Polisler, örnek vakalar ve dikkat edilmesi gereken pratik önlemlerle öğrencilerin dijital okuryazarlığını artırmaya çalıştı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü sosyal medya paylaşımında, okullardaki bilgilendirme ve önleme faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceğini vurguladı. Yapılan çalışma, öğrencilere hem sokakta hem de çevrimiçi ortamda daha güvenli davranış biçimleri kazandırmayı amaçlıyor.

ERZURUM EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, GELECEĞİMİZİN TEMİNATI OLAN ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA OKUL ZİYARETLERİNİ VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNCE DÜZENLENEN EĞİTİMLERDE, TEMEL GÜVENLİK KURALLARINDAN SİBER ZORBALIĞA KADAR PEK ÇOK ÖNEMLİ KONUDA ÖĞRENCİLERE FARKINDALIK KAZANDIRILDI.