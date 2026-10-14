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okullarda tatbikatla afet bilinci güçlendiriliyor

Bodrum'da Vedat Türkmen Ortaokulu'nda düzenlenen tatbikatta öğrencilere afet öncesi önlemler, doğru davranışlar ve güvenli tahliye süreçleri anlatıldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:24

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

okullarda tatbikatla afet bilinci güçlendiriliyor

Okulda uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte Vedat Türkmen Ortaokulu öğrencileri acil durumlara karşı bilinçlendirildi. Tatbikat, hem teorik bilgilendirme hem de uygulamalı tahliye pratiği içeriyordu.

Eğitim içeriği:

Bodrum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen eğitimde afet öncesinde alınması gereken önlemler, afet sırasında yapılması gerekenler ve afet sonrasında uygulanacak güvenli tahliye süreçleri hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Tatbikatın amacı ve uygulama:

Tatbikat sırasında öğrenciler, acil durumda doğru hareket etme ve güvenli tahliye prosedürlerini uygulamalı olarak deneyimledi. Etkinlik, panik yerine bilinçli ve düzenli davranışın yerleşmesini hedefledi.

Okul yönetimi ve ilgili müdürlüklerin iş birliğiyle yürütülen çalışmada amaç; öğrencilerin afetlere karşı farkındalığını artırmak ve olası bir durumda işleyişin etkinliğini sağlamaktı.

BODRUM’DA ÖĞRENCİLER AFETLERE KARŞI BİLİNÇLENDİRİLDİ

BODRUM’DA ÖĞRENCİLER AFETLERE KARŞI BİLİNÇLENDİRİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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