Dolar 49,6232 +0,01%
Euro 55,8976 +0,16%
Bist 11.567,33 -0,08%
Altın Gram 6.562,61 -0,88%
EUR/USD 1,1244 +0,08%
Brent Petrol 111,52 +2,48%
--°

Okulların güvenliği için ilçe çapında koordinasyon adımı

Çan'da Ekim ayı Okul Güvenliği Toplantısı Kaymakam Bülent Şimşek başkanlığında yapıldı; okul güvenliği için kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Okulların güvenliği için ilçe çapında koordinasyon adımı

Okulların güvenliği için ilçe çapında koordinasyon adımı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, öğrencilerin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında bulunmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Ekim Ayı Okul Güvenliği Toplantısı kayda değer kararlarla tamamlandı. Toplantı, Çan Kaymakamı Bülent Şimşek başkanlığında Çan Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve toplantının odağı:

Toplantıya ilçe genelindeki ortaokul ve lise müdürleri ile okullarda görev yapan rehber öğretmenler katıldı. Katılımcılar, eğitim öğretim faaliyetlerinin güvenli ve huzurlu bir atmosferde sürdürülmesi hedefiyle bir araya geldi ve okulların fiziki ile sosyal güvenliğinin önemine vurgu yapıldı.

Koordinasyon ve alınacak tedbirler:

Görüşmelerde, okulların fiziki donanımı, çevre güvenliği ve öğrenci risklerinin azaltılmasına yönelik tedbirlerin uygulanması için kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi istendi. Toplantıda ayrıca ilave tedbirlerin hayata geçirilmesi ve ilgili kurumlar arasında sağlanacak iletişimin artırılması konuları detaylandırıldı.

İlçe düzeyinde güvenlik uygulamalarının eşgüdümlü yürütülmesinin, öğrenci ve okul çalışanlarının günlük yaşam kalitesini yükselteceği ifade edildi. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

ÇAN&#039;DA EKİM AYI OKUL GÜVENLİĞİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ÇAN'DA EKİM AYI OKUL GÜVENLİĞİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sınav yolunda rehberlik: Yalıhüyük öğrencilerine motivasyon ve planlama eğitimi
images

Etü'de kulüp tanıtım festivali: yeni öğrenciler kampüs hayatını keşfetti
images

İleri dönüşüm meslek liselerinde uygulamalı eğitime dönüşüyor
images

Yazıhan'da öğretmenler yapay zekâ ile geleceğin sınıfını tartıştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yeni AB kuralları e-ihracatta maliyetleri ve uyumu öne çıkarıyor

Yeni nesil elektrikli araçlar tamirde daha fazla uzmanlık gerektiriyor

Arslanlı'daki yangında çözülen sır: sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Palamut bolluğu tezgahlara yansıdı: kilosu 100 TL'ye kadar geriledi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi