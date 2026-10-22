Okulların güvenliği için ilçe çapında koordinasyon adımı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, öğrencilerin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında bulunmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Ekim Ayı Okul Güvenliği Toplantısı kayda değer kararlarla tamamlandı. Toplantı, Çan Kaymakamı Bülent Şimşek başkanlığında Çan Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve toplantının odağı:

Toplantıya ilçe genelindeki ortaokul ve lise müdürleri ile okullarda görev yapan rehber öğretmenler katıldı. Katılımcılar, eğitim öğretim faaliyetlerinin güvenli ve huzurlu bir atmosferde sürdürülmesi hedefiyle bir araya geldi ve okulların fiziki ile sosyal güvenliğinin önemine vurgu yapıldı.

Koordinasyon ve alınacak tedbirler:

Görüşmelerde, okulların fiziki donanımı, çevre güvenliği ve öğrenci risklerinin azaltılmasına yönelik tedbirlerin uygulanması için kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi istendi. Toplantıda ayrıca ilave tedbirlerin hayata geçirilmesi ve ilgili kurumlar arasında sağlanacak iletişimin artırılması konuları detaylandırıldı.

İlçe düzeyinde güvenlik uygulamalarının eşgüdümlü yürütülmesinin, öğrenci ve okul çalışanlarının günlük yaşam kalitesini yükselteceği ifade edildi. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

ÇAN'DA EKİM AYI OKUL GÜVENLİĞİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ