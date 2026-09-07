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Okuma tutkusu hayatının merkezi oldu: 76 yaşında kütüphane müdavimi

Gaziantep'te 76 yaşındaki İbrahim Halil Uzak, Şahinbey Millet Kütüphanesi'ni ev gibi benimseyip günde 40-50 sayfa okuyarak gençlere örnek oluyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 09:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Okuma tutkusu hayatının merkezi oldu: 76 yaşında kütüphane müdavimi

76 yaşında kütüphaneyi ev gibi benimsemiş okur

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan İbrahim Halil Uzak, emekli olduktan sonra okuma alışkanlığını artırarak kütüphane müdavimlerinden biri haline geldi. 1950 doğumlu ve ilkokul mezunu olan Uzak, gençlik yıllarında yaptığı terzilik mesleğini sektörün konfeksiyona dönmesiyle bıraktı ve kitaplara yöneldi. Oğlunun tavsiyesiyle keşfettiği Şahinbey Millet Kütüphanesini bir buçuk yıl önce düzenli ziyaret etmeye başladı.

günlük rutini:

Uzak kütüphaneye genellikle saat 9 civarında geliyor ve akşama kadar, yaklaşık akşam 6'ya kadar burada vakit geçiriyor. Kahvaltısını kütüphanede yaptığını söyleyen Uzak, bir buçuk yıldır gününün büyük bölümünü kitaplar ve dergilerle dolduruyor. Her gün ortalama 40-50 sayfa okuyan Uzak, bu tempoyla haftada ortalama bir kitabı tamamlıyor ve okuma disiplinini koruyor.

okuma tercihleri ve tavsiyeleri:

Uzak, genelde dergilerle ilgilendiğini, dergi bulamadığında ise mevcut kitaplar arasından seçim yaptığını belirtiyor. Tercih ettiği türler arasında tarih ve dini içerikli eserler öne çıkıyor. Gençlere boş zamanlarını kahvehane ve benzeri mekânlarda geçirmek yerine kütüphanelere gelerek okumalarını ve yazmalarını tavsiye ediyor.

Şahinbey Belediyesi tarafından açılan kütüphaneye teşekkür eden Uzak, böyle mekânların her şehirde olmasını istediğini ifade ediyor. Yaşıyla birlikte okuma alışkanlığını sürdürerek gençlere örnek olan Uzak, kütüphaneyi adeta evi gibi benimsemiş durumda ve düzenli ziyaretleriyle çevresine olumlu bir davranış modeli sunuyor.

İBRAHİM HALİL UZAK

İBRAHİM HALİL UZAK

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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