Oltu taşından fil dişine: Ramiz Bulut'un tespihte sabır yolculuğu

Ramiz Bulut'un sabırla şekillenen atölyesi

Erzurum'da vardiyalı güvenlik görevlisi olarak çalışan 44 yaşındaki Ramiz Bulut, mesai dışı zamanlarında tespih işlemeciliğine odaklanıyor. 14 yıl önce tevafukla başladığı ahşap oymacılığının ardından, bir arkadaşının yönlendirmesiyle son 6 yıldır tespih üzerine çalışıyor. Bulut, eserlerinde Oltu taşı, fil ve mamut dişi ile farklı ağaç türleri kullanıyor ve her parçayı titizlikle işliyor.

malzemeler ve işçilik:

Bulut, tespihlerin taşlarını tek tek işlemenin yanı sıra imame bölümlerini de detaylıca işliyor. Çalışmalarında gül, bayrak, Osmanlı Tuğrası gibi motifler sıkça yer alıyor; her motif ince oyma ve el işçiliği gerektiriyor. Kullanılan malzemeler arasında Oltu taşının yanı sıra fil ve mamut dişi ile farklı ahşap grupları bulunuyor, bu kombinasyon eserleri hem estetik hem de koleksiyon değeri taşıyan objelere dönüştürüyor.

üretim süreci ve süreler:

Üretim süreleri yapılan işin kapsamına göre değişiyor. İmame gruplarının yapımı 3-5 gün içinde tamamlanabiliyor. Standart 33 taşlı tespihlerin taş ve imame işlemesi birlikte genellikle 1 ila 1,5 ay sürüyor. Konu üzerine yapılan ve detaylı işlemeler içeren özel tespihlerin tamamlanması ise 4-5 ayı buluyor. Bu süreler, el işçiliğinin ve detaylı nakışların yoğunluğunu yansıtıyor.

siparişler ve kişiselleştirme:

Bulut, çevresinden ve koleksiyonerlerden gelen siparişler doğrultusunda çalışıyor ve her tespihi kişiye özel, dünyada tek bir eser haline getiriyor. İşlerinde hikâye ve özgünlük vurgulanıyor; müşterinin isteğine göre tema ve motifler belirleniyor. Ramiz Bulut, konu hakkında şunları söylüyor: "Vardiyalı çalıştığımız için boş zamanlarımda tespih üzerine nakış yapıyorum. Yaptığımız çalışmalar hikâyesi olan çalışmalar. Yani daha önceden yapılmamış, konulu çalışmalar yapıyoruz."

Günlük işinin yanı sıra sürdürdüğü bu uğraş, Bulut için hem sabır isteyen bir zanaat hem de kişiye özel hediyeler ve koleksiyon parçaları üretme yolu olarak öne çıkıyor.

Oltu Taşı'ndan fil dişine ve ahşaba: Ramiz Usta'nın tesbihte sabır yolculuğu