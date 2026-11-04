Omsan 105 ülkede Türk ihracatının sınırlarını genişletiyor

OMSAN Lojistik, OYAK’ın lojistik sektöründeki amiral gemisi olarak Antarktika dışındaki tüm kıtalarda sürdürdüğü taşımacılık faaliyetleriyle Türkiye’nin ihracatını 105 ülkeye taşıyor. Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika ile Okyanusya’yı kapsayan ağ, Ekvator Ginesi’nden Uruguay’a, Moğolistan’dan Haiti’ye kadar uzanan operasyonlarla Türk üreticilerin uzak pazarlara erişimini kolaylaştırıyor.

Uzak coğrafyalarda erişim ve operasyon çeşitliliği:

Şirket, geleneksel pazarların ötesinde Ekvator Ginesi, Uruguay, Moğolistan, Kazakistan, Haiti, Vietnam ve Fildişi Sahili gibi ülkelere düzenli taşımalar gerçekleştiriyor. Bu çeşitlilik; farklı coğrafi koşullara uyum sağlama, çok modlu taşıma deneyimi ve yerel operasyon yönetimi kapasitesinin birleşimiyle mümkün oluyor. OMSAN’ın uluslararası ağı, Türk ihracatçısının lojistik engellerini minimize ederek tedarik zincirine kesintisiz erişim sunuyor.

Son dört yılda şirket, 36 ülkenin her birine 500 bin doların üzerinde değere sahip ihracat yükü taşıyarak Türkiye’nin döviz kazandırıcı faaliyetlerine doğrudan katkı sağladı. Bu performans, uzak pazarların ekonomik potansiyelinden yararlanmak isteyen üreticiler için kritik bir altyapı desteği oluşturuyor.

Strateji, kurumsal birikim ve hedefler:

OMSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Arıburnu, şirketin küresel taşımacılık kapasitesini OYAK’ın uzun vadeli yatırım vizyonu ve lojistikteki kurumsal deneyimine bağlıyor. Arıburnu’nun vurguladığı gibi: "OYAK’ın lojistik sektöründeki amiral gemisi OMSAN, bugün Türkiye sınırlarını aşmış, dünyanın dört bir yanında operasyon gerçekleştirebilen global bir lojistik şirketidir. Antarktika dışındaki tüm kıtalara, 105 ülkeye ulaşan taşımacılık ağımızla Türkiye’nin üretim gücünü dünya pazarlarına taşıyoruz."

Arıburnu ayrıca lojistiği yalnızca fiziksel taşıma değil, ihracatçıların rekabet gücünü ve ülkenin döviz kazancını destekleyen bir operasyon olarak gördüklerini belirtiyor. Şirketin hedefleri arasında Türk bayrağını uluslararası lojistik sahnesinde daha etkin temsil etmek, ihracatçıların yeni pazarlara erişimini kolaylaştırmak ve OMSAN’ı küresel ölçekte daha rekabetçi bir konuma taşımak yer alıyor.

Entegre lojistik çözümleriyle OMSAN, farklı taşıma modellerindeki deneyimini Türk üreticilerin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunda kullanıyor. OYAK’ın stratejik yatırımlarıyla güçlenen altyapı ve operasyonel yetkinlik, şirketin uzak pazarlarda artan operasyonlarıyla ihracatçılara somut destek sağlamaya devam ediyor.

OMSAN LOJİSTİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERGUN ARIBURNU