OMÜ'de Onur Duvarı ile milli spor efsaneleri gençlerle buluştu

OMÜ'de onur duvarı törenle açıldı:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi'nde, Türk sporuna ve üniversiteye katkı sunan milli sporcuların isimlerinin yaşatılması amacıyla hazırlanan Onur Duvarı törenle hizmete girdi. Açılış programına olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli güreşçi Mahmut Demir ile işitme engelli milli sporcu Samet Bulut katıldı.

demir: disiplin, sabır ve emek vurgusu:

Açılışta konuşan Mahmut Demir, genç sporculara başarıya giden yolun disiplin, sabır, emek ve mücadeleden geçtiğini belirtti. Demir, sporun yalnızca fiziksel gelişime katkı sağlamadığını, aynı zamanda karakter gelişiminde önemli rol oynadığını söyleyerek: 'Başarı tesadüf değildir; başarı, disiplinli çalışmanın, sabrın ve alın terinin ödülüdür' ifadelerini kullandı.

Demir, şampiyonluk anının birkaç dakika gibi görünebileceğini ancak bunun arkasında binlerce saatlik antrenman, fedakârlık ve vazgeçmeyen bir irade olduğunu vurguladı. Gençlere kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını, sporla yetişmenin özgüven ve topluma bağlı bireyler ortaya çıkardığını söyledi.

fakülte yetkilileri ve program akışı:

OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Eliöz, fakültede bugüne kadar çok sayıda milli sporcunun yetiştiğini belirterek, '36 yıldır fakültemizin içerisinde yaklaşık 400’e yakın milli sporcumuz oldu' dedi. Eliöz, Onur Duvarı'nın bu sporcularla bağları koparmamak, etkileşimi sürdürmek ve saygıyı göstermek amacıyla hazırlandığını ifade etti.

Onur Duvarı açılışının ardından milli sporcular öğrencilerle bir araya gelerek konferansta deneyimlerini paylaştı. Program, konferansın tamamlanmasıyla sona erdi.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE TÜRK SPORUNA VE ÜNİVERSİTEYE KATKI SUNAN MİLLİ SPORCULARIN İSİMLERİNİN YAŞATILMASI AMACIYLA HAZIRLANAN "ONUR DUVARI" TÖRENLE AÇILDI.