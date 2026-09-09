on kredi kartı kullanıcıları maximum ayrıcalıklarına kavuşuyor

iş birliği detayları:

Türkiye İş Bankası ile Burgan Bank'ın dijital şubesi ON Dijital arasında imzalanan ortak marka kredi kartı anlaşması, ON Kredi Kartı kullanıcılarına yeni ödeme ve sadakat imkânları sunuyor. Yapılan iş birliği kapsamında kart sahipleri, Türkiye'nin yaygın ekosistemlerinden biri olan Maximum’un anlaşmalı iş yerlerinde taksitli alışveriş yapabilecek ve harcamalarından MaxiPuan kazanarak ek avantajlar elde edecekler.

maximum avantajları ve uygulama kapsamı:

Anlaşma, ON Kredi Kartı kullanıcılarının Maximum’un geniş işyeri ağına erişimini sağlıyor. Bu sayede günlük harcamalardan yeme-içme, seyahat ve yaşam tarzı harcamalarına kadar farklı kategorilerde taksit seçenekleri kullanılabilecek. Kullanıcılar ayrıca yaptıkları alışverişlerde kazandıkları MaxiPuan’larla indirim ve diğer kampanya fırsatlarından yararlanabilecekler.

yönetici görüşleri ve hedefler:

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Maximum'un 25 yıldır geniş ayrıcalıklar sunduğunu hatırlatarak, 'Güçlü ve yaygın iş ortaklıklarıyla kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduğu her an yanlarında hissettikleri bir değerler ekosistemi olan Maximum’u daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Burgan Bank ON Dijital iş birliğiyle de ON Kredi Kartı kullanıcılarını Maximum ekosistemine dahil etmekten ve onları Maximum dünyasının avantajlarıyla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz' dedi.

Burgan Bank Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Murat Bozkurt ise iş birliğinin hedefini, 'Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu her noktada yanlarında olmak istiyoruz. ON Dijital olarak sunduğumuz kolaylıklara bir yenisini ekleyerek, İş Bankası ile yaptığımız bu kredi kartı iş birliğiyle müşterilerimize daha geniş bir ödeme ağı ve taksit imkânı sunuyoruz. Maximum gibi kredi kartı sektörünün köklü ve güçlü markalarından biriyle gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğini, ON Dijital’de sunduğumuz deneyimi geliştirme yolunda önemli bir adım olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin ihtiyaçlarını odağımıza alarak ON Dijital’in ürün ve hizmetlerini geliştirmeyi sürdüreceğiz' sözleriyle özetledi.

Taraflar, iş birliğiyle kullanıcı deneyimini zenginleştirmeyi ve Maximum ekosisteminin erişimini genişletmeyi amaçlıyor. ON Kredi Kartı sahipleri, anlaşmanın sağladığı taksit ve puan avantajlarından faydalanarak daha esnek ödeme seçeneklerine erişebilecekler.

BURGAN BANK DİJİTAL BANKACILIK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MURAT BOZKURT