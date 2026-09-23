Önlenebilir ölümlerin yarısı akciğer hastalıklarından: önlem çocukluktan başlar

akciğer sağlığı ve önlenebilir ölümler:

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, 25 Eylül Dünya Akciğer Günü kapsamında akciğer hastalıklarının dünya genelinde önemli bir ölüm nedeni olduğunu hatırlattı. Özkaya, "Akciğer kanseri, astım, KOAH, tüberküloz, alt solunum yolu enfeksiyonları ve COVID-19" gibi hastalıkların en çok ölüme neden olan grup içinde yer aldığını ve bunlara bağlı ölümlerin toplam ölümlerin neredeyse yarısını oluşturduğunu belirtti.

Özkaya, akciğerlerin dış çevrenin filtresi gibi çalıştığını vurgulayarak, normal bir insanın günde 20 bin kez nefes alıp verdiğini ve her nefeste yaklaşık 500 ml yani yarım litre hava geldiğini anlattı. Bunun sonucunda akciğerlerin bulunduğu ortamdan yaklaşık 10 bin litre havayı bir günde aldığına dikkat çekti ve havayla gelen kirlilik, bakteriler, alerjenler, sigara dumanı, tozlar, virüsler ve kanserojen maddelerin hastalık yapabileceğini söyledi.

virüslerin birden fazla olması ve zatürre artışı:

Okulların açılmasıyla birlikte artan grip vakalarına bağlı zatürre başvurularının çoğunun viral enfeksiyon kaynaklı olduğunu belirten Özkaya, COVID-19'un da hâlâ toplumu etkilediğini kaydetti. Özkaya, toplumda aynı anda dolaşan grip, COVID-19 ve RSV gibi birkaç virüsün birlikte var olmasının, insanların kolayca zatürre olmasına neden olduğunu ve bunun bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla karıştırıldığını ifade etti.

gençlerde artan akciğer kanseri endişesi:

Akciğer hastalıklarının önlenmesinde maruziyet azaltımının önemine dikkat çeken Özkaya, özellikle çocukluk döneminden itibaren zararlı maddelere maruziyetin sınırlandırılmasının kritik olduğunu söyledi. Genç yaşta ve sigara kullanmayan kişilerde artan akciğer kanseri vakalarının araştırıldığını belirten Özkaya, bu vakaların daha ölümcül seyrettiğini ve araştırmanın odak noktasının çocukluk dönemi maruziyetleri olduğunu aktardı.

Özkaya, erken dönemde kullanılan makyaj malzemelerindeki kanserojenler ile pestisit içeren sebze ve meyvelerin hem solunmasının hem de ağız yoluyla alınmasının risk oluşturduğuna dikkat çekti. 25 Eylül Dünya Akciğer Günü'nün bu yılki sloganı "Ömür Boyu Akciğer Sağlığı" olduğuna işaret ederek, çocukluktan yaşlılığa kadar solunum sağlığını koruyacak önlemlerin önemini vurguladı.

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. ŞEVKET ÖZKAYA