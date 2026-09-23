Dolar 48,8340 +0,06%
Euro 55,7729 -0,19%
Bist 13.256,37 +0,44%
Altın Gram 6.836,62 -0,50%
EUR/USD 1,1417 -0,32%
Brent Petrol 95,78 +0,39%
--°

Önlenebilir ölümlerin yarısı akciğer hastalıklarından: önlem çocukluktan başlar

Prof. Dr. Şevket Özkaya: Akciğerler günde yaklaşık 10 bin litre hava ile temas eder; kirlilik, sigara ve kanserojenleri azaltmak ölümleri azaltır.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:35

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Önlenebilir ölümlerin yarısı akciğer hastalıklarından: önlem çocukluktan başlar

akciğer sağlığı ve önlenebilir ölümler:

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, 25 Eylül Dünya Akciğer Günü kapsamında akciğer hastalıklarının dünya genelinde önemli bir ölüm nedeni olduğunu hatırlattı. Özkaya, "Akciğer kanseri, astım, KOAH, tüberküloz, alt solunum yolu enfeksiyonları ve COVID-19" gibi hastalıkların en çok ölüme neden olan grup içinde yer aldığını ve bunlara bağlı ölümlerin toplam ölümlerin neredeyse yarısını oluşturduğunu belirtti.

Özkaya, akciğerlerin dış çevrenin filtresi gibi çalıştığını vurgulayarak, normal bir insanın günde 20 bin kez nefes alıp verdiğini ve her nefeste yaklaşık 500 ml yani yarım litre hava geldiğini anlattı. Bunun sonucunda akciğerlerin bulunduğu ortamdan yaklaşık 10 bin litre havayı bir günde aldığına dikkat çekti ve havayla gelen kirlilik, bakteriler, alerjenler, sigara dumanı, tozlar, virüsler ve kanserojen maddelerin hastalık yapabileceğini söyledi.

virüslerin birden fazla olması ve zatürre artışı:

Okulların açılmasıyla birlikte artan grip vakalarına bağlı zatürre başvurularının çoğunun viral enfeksiyon kaynaklı olduğunu belirten Özkaya, COVID-19'un da hâlâ toplumu etkilediğini kaydetti. Özkaya, toplumda aynı anda dolaşan grip, COVID-19 ve RSV gibi birkaç virüsün birlikte var olmasının, insanların kolayca zatürre olmasına neden olduğunu ve bunun bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla karıştırıldığını ifade etti.

gençlerde artan akciğer kanseri endişesi:

Akciğer hastalıklarının önlenmesinde maruziyet azaltımının önemine dikkat çeken Özkaya, özellikle çocukluk döneminden itibaren zararlı maddelere maruziyetin sınırlandırılmasının kritik olduğunu söyledi. Genç yaşta ve sigara kullanmayan kişilerde artan akciğer kanseri vakalarının araştırıldığını belirten Özkaya, bu vakaların daha ölümcül seyrettiğini ve araştırmanın odak noktasının çocukluk dönemi maruziyetleri olduğunu aktardı.

Özkaya, erken dönemde kullanılan makyaj malzemelerindeki kanserojenler ile pestisit içeren sebze ve meyvelerin hem solunmasının hem de ağız yoluyla alınmasının risk oluşturduğuna dikkat çekti. 25 Eylül Dünya Akciğer Günü'nün bu yılki sloganı "Ömür Boyu Akciğer Sağlığı" olduğuna işaret ederek, çocukluktan yaşlılığa kadar solunum sağlığını koruyacak önlemlerin önemini vurguladı.

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. ŞEVKET ÖZKAYA

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. ŞEVKET ÖZKAYA

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Malatya'da 'yöresel ürünler' fuarına kapatma çağrısı: esnafın ekmeği ve halk sağ...
images

saha mba sekizinci dönemde savunma sanayinin yöneticilerini yetiştiriyor
images

Kıyıda plan, denizde uygulama: TCG Osmangazi ile ileri denizcilik tatbikatı
images

Afyonkarahisar'da üniversitelere Narko Gençlik eğitimiyle bağımlılıkla mücadele

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yunusemre savunmasına Zeynep Naz Albayrak takviyesi

Avrasya Üniversitesi 55 yeni akademisyenle kadrosunu güçlendiriyor

Kiev’de altyapı hedeflendi: petrol istasyonları vuruldu, 1 kişi yaşamını yitirdi

Eskişehir'de öğle saatlerinde hissedilir soğuma, sağanak ilerleyebilir

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü