Operasyonla gün yüzüne çıkan 51 sikke: Bozüyük'te tarihi eser baskını

Operasyonun ayrıntıları:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyonda bir dizi tarihi eser ve materyal ele geçirildi. Yetkililer, operasyonun istihbari çalışmalar sonucunda planlandığını açıkladı.

ele geçirilen materyaller:

Operasyonda 51 sikke, 1 toplu tabanca, 1 dedektör, 2 el yazması eser ile tarihi eser olduğu değerlendirilen çeşitli objeler ele geçirildi. Elde edilen materyallerin niteliği ve kökeni hakkında inceleme başlatıldı.

adli süreç:

Olayla ilgili şüpheli hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümlerine muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve ele geçirilen eserlerin korunması için gerekli işlemlerin yapıldığını bildirdi.

BİLECİK’TE TARİHİ ESER OPERASYONU: 51 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ