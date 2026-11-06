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Optimum hamlesiyle Rönesans Gayrimenkul kârını 175 milyon euroya taşıdı

Rönesans Gayrimenkul, ilk 9 ayda düzeltilmiş net operasyonel kârı 175 milyon euroya çıkardı; Optimum portföyünü konsolide edip 2,6 milyar TL temettü dağıttı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Optimum hamlesiyle Rönesans Gayrimenkul kârını 175 milyon euroya taşıdı

Rönesans Gayrimenkul’ün dokuz aylık performansı

Rönesans Holding’in ticari gayrimenkul geliştirme ve yatırım şirketi Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGY), 2026 yılının ilk dokuz aylık dönemine ilişkin sonuçlarını açıkladı. Şirket, yüksek doluluk oranı, artan kiracı ciroları ve aktif varlık yönetimiyle operasyonel sonuçlarını güçlendirerek portföy değerini artırdı.

Yılın ilk dokuz ayında şirketin düzeltilmiş brüt varlık değeri 4,3 milyar euro, EPRA standartlarına göre düzeltilmiş net aktif değeri ise 3,8 milyar euro olarak kaydedildi. Aynı dönemde düzeltilmiş net operasyonel kâr euro bazında yüzde 27 artışla 175 milyon euro seviyesine ulaştı.

Optimum portföyünde tam konsolidasyon:

RGY, 2025’te İzmir ve Ankara Optimum Outlet’lerdeki kalan payların ardından Eylül 2026’da İstanbul Optimum Premium Outlet’teki yüzde 50’lik payı da satın alarak üç alışveriş merkezinin tamamını portföyüne kattı. Bu işlemlerle Optimum portföyünde tam konsolidasyon sağlandı.

Şirketin açıklamasına göre üç alışveriş merkezindeki satın almaların net operasyonel kâra yıllık 32 milyon euro ilave katkı sağlaması öngörülüyor; satın almalar sonucunda brüt varlık değerinde ise 602 milyon euro artış kaydedildi.

Nakit akışı, temettü ve finansal disiplin:

RGY, 2025’te başlattığı temettü dağıtım politikasını 2026’da da sürdürdü. Ekim 2026’da hissedarlara toplam 2,6 milyar TL temettü dağıtan şirket, yılın ilk dokuz ayında 124 milyon euro serbest nakit akışı üretti. Yönetim, güçlü nakit akışı ve finansal disiplinin hem yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeye hem de hissedarlara değer sunmaya imkan tanıdığını vurguladı.

Şirketin düzeltilmiş net operasyonel kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 138 milyon euro seviyesinden euro bazında yüzde 27 artışla 175 milyon euro seviyesine yükseldi; bu artışta 2025’in ikinci yarısında tamamlanan İzmir ve Ankara Optimum satın almalarının etkisi öne çıktı.

Portföy performansı ve kiracı sonuçları:

RGY, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Şanlıurfa, Samsun ve Kahramanmaraş’ta toplam 12 alışveriş merkezi ve 4 ofis binası ile yaklaşık 737 bin metrekare kiralanabilir alanı yönetiyor. Portföy genelinde yüzde 100’e yakın doluluk oranı korunurken, son 12 aylık ziyaretçi sayısı 114 milyone ulaştı.

Kiracı ciroları, 2026 yılının ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artış gösterdi; bu büyüme, aynı dönemdeki ortalama enflasyon olan yüzde 31,5 ve sektör ortalaması yüzde 29,5in üzerinde gerçekleşti. Aktif varlık yönetimi kapsamında yılın ilk dokuz ayında 23 bin 251 metrekarelik alanda yeniden kiralama ve geliştirme yapıldı ve portföy genelinde 127 mağaza açıldı.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Yağmur Yaşar konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "2026 yılının ilk dokuz ayında düzeltilmiş net operasyonel kârımızı geçen yılın aynı dönemine göre Euro bazında yüzde 27 artırarak 175 milyon euroya ulaştırdık. Optimum portföyümüzde gerçekleştirdiğimiz satın almalarla üç alışveriş merkezinin tamamını bünyemize katarak portföyümüzü güçlendirdik. Güçlü nakit akışımız sayesinde Ekim ayında hissedarlarımıza 2,6 milyar TL temettü dağıttık. Önümüzdeki dönemde de finansal disiplinimizden ödün vermeden sürdürülebilir büyümeye ve hissedarlarımız için değer oluşturmaya devam edeceğiz."

Şirketin raporu, RGY’nin organik performansı ve stratejik satın almaları bir arada kullanarak kısa vadede nakit yaratma ve orta vadede portföy değerini artırma hedefini sürdürdüğünü gösteriyor.

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM GENEL MÜDÜRÜ YAĞMUR YAŞAR

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM GENEL MÜDÜRÜ YAĞMUR YAŞAR

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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