Dolar 49,3271 +0,14%
Euro 55,1762 -0,03%
Bist 12.160,80 -0,86%
Altın Gram 6.653,49 -0,50%
EUR/USD 1,1181 -0,22%
Brent Petrol 106,85 +2,03%
--°

Oran görevine devam ediyor: CHP Denizli istifayı kabul etmedi

Temmuzda atanan Av. Ayhan Oran, sağlık nedeniyle 6 Ekim'de istifa ettiğini bildirmişti; CHP Genel Merkezi dilekçeyi kabul etmeyerek Oran'ın görevine devam etmesine karar verdi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 15:27

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 15:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Oran görevine devam ediyor: CHP Denizli istifayı kabul etmedi

CHP Denizli'de karar: istifa kabul edilmedi:

CHP Denizli İl Başkanı Av. Ayhan Oran, Temmuz ayında il başkanı olarak atanmıştı. Oran, sağlık sorunları gerekçesiyle Genel Merkez'e sunduğu istifa dilekçesini 5 Ekim 2026 tarihinde iletmiş ve kısa süre sonra görevinden çekildiğini açıklamıştı.

İstifa gerekçesi ve sürecin ayrıntıları:

Dilekçede, doktor raporları ve son dönemdeki ciddi sağlık uyarıları doğrultusunda yoğun çalışma temposunun ve siyasi sorumlulukların sağlığı açısından sürdürülemez olduğunun belirtildiği kaydedildi. Oran, kararını istemeyerek ve üzüntüyle aldığını bildirirken, sürecin sağlık temelli olduğu vurgulandı.

Genel merkezin yanıtı ve görev devamı:

CHP Genel Merkezi yapılan değerlendirme sonucunda Oran'ın sunduğu istifa talebini kabul etmedi. Parti yetkilileri, dilekçenin kabul edilmemesi yönünde karar alındığını ve Av. Ayhan Oran'ın görevine devam ettiğini bildirdi.

Kararın ardından il teşkilatının çalışma programı ve Oran'ın sağlık durumuna ilişkin takiplerin süreceği, gelişmelerin partinin iç işleyişi çerçevesinde izleneceği belirtildi.

HP DENİZLİ İL BAŞKANLIĞI GÖREVİNE TEMMUZ AYINDA ATANAN VE SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE GÖREVİNDEN...

HP DENİZLİ İL BAŞKANLIĞI GÖREVİNE TEMMUZ AYINDA ATANAN VE SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE GÖREVİNDEN İSTİFA EDEN AV. AYHAN ORAN’IN İSTİFASININ KABUL EDİLMEDİĞİ BELİRTTİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Baltık gökyüzünde dayanışma: Estonya'dan Türkiye'ye teşekkür
images

Şehrin iki sınırı: Altay Cenevre'de konut ve iklim ilişkisini öne çıkardı
images

TBMM başkanı Kurtulmuş Gaziantep'te akademik yıl açılışına katıldı ve valiliği z...
images

Tarihi şato'da yeni uyum: İzmir'de parti ile belediye ilk kez üst düzeyde buluşt...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sakarya'da 14 yaşındaki Murat'ın ölümü: yapay zeka kayıtları ve soruşturmada yeni bulgular

Yenidoğan çetesi davasında heyet değişti: üye hakim dosyadan çekildi

Tokat'ta sağlık şikayetleri sonrası yaklaşık 5 bin başvuru, analiz sonuçları bekleniyor

Baltık gökyüzünde dayanışma: Estonya'dan Türkiye'ye teşekkür

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi