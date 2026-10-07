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Ordu üniversitesi kampüsünde dayanışma yürüyüşü: Filistin ve Doğu Türkistan unutulmadı

Ordu Üniversitesi'nde öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları, Filistin ve Doğu Türkistan'daki zulme dikkat çekmek için kampüste yürüdü ve dua etti.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ordu üniversitesi kampüsünde dayanışma yürüyüşü: Filistin ve Doğu Türkistan unutulmadı

Ordu Üniversitesi kampüsünde dayanışma yürüyüşü:

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi'nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri ve öğrenciler, Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan insan hakları ihlallerine tepki göstermek için yürüyüş düzenledi. Etkinlik, İsrail’in Gazze’deki soykırımının 3. yılı kapsamında gerçekleştirildi.

Katılımcılar etkinliğe ilk olarak saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudular. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından ellerinde Filistin bayrakları ve dövizlerle kampüs içinde sloganlar eşliğinde yürüyüş yapıldı. Yürüyüş sonunda, hayatını kaybedenler için topluca dua edildi.

katılımcıların ortak mesajı:

Programda katılımcılar adına konuşan Okan Acun, "Bugün sesimizi Filistin için, Doğu Türkistan için yükseltiyoruz. Filistin’de yıllardır devam eden işgal, zulüm ve insanlık dramı karşısında dünyanın gözü önünde masum insanlar hayatını kaybediyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar; evlerinden, topraklarından ve en temel yaşam haklarından mahrum bırakılıyor. Bizler ise bütün bunlar karşısında sessiz kalmamayı, Filistin’in özgürlük mücadelesini unutmamayı kendimize bir sorumluluk biliyoruz. Aynı şekilde Doğu Türkistan’da yaşayan kardeşlerimizin maruz kaldığı baskıların ve hak ihlallerinin de unutulmaması gerektiğine inanıyoruz. Bir milletin diline, kültürüne, inancına ve kimliğine yönelik baskılar karşısında sessiz kalmak, vicdanımızı susturmak demektir. Bizler üniversiteli gençler olarak biliyoruz ki; özgürlük yalnızca bizim için istendiğinde anlamlı değildir. Özgürlük, herkes için istendiğinde değerlidir" dedi.

etkinliğe akademik destek:

Yürüyüşe akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

ORDU ÜNİVERSİTESİNDE (ODÜ) BİR ARAYA GELEN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ÜYELERİ VE ÖĞRENCİLER...

ORDU ÜNİVERSİTESİNDE (ODÜ) BİR ARAYA GELEN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ÜYELERİ VE ÖĞRENCİLER, FİLİSTİN VE DOĞU TÜRKİSTAN'DA YAŞANAN ZULME TEPKİ GÖSTERMEK ADINA YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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