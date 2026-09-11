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Ordu'da 92 arıcıya iş yükünü hafifleten yüzde 70 hibe destekli süzme makineleri dağıtıldı

Ordu'da 'Arıcımıza Güç, Balımıza Değer' kapsamında 92 arıcıya yüzde 70 hibe ile yarı otomatik bal süzme makinesi verildi; amaç üretimi artırmak ve iş yükünü azaltmak.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 12:20

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Ordu'da 92 arıcıya iş yükünü hafifleten yüzde 70 hibe destekli süzme makineleri dağıtıldı

Ordu'da yarı otomatik bal süzme makineleri üreticiye teslim edildi

Ordu'da arıcılığın geliştirilmesi ve üreticilerin yükünün azaltılması hedefiyle düzenlenen törende, 92 arıcıya yüzde 70 hibe oranıyla yarı otomatik bal süzme makineleri teslim edildi. Dağıtım, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Arıcımıza Güç, Balımıza Değer" projesi kapsamında gerçekleştirildi ve teslimat, Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde yapıldı.

yetkililerin değerlendirmeleri:

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, törende yaptığı konuşmada 2024 yılında üretim planlamasına geçildiğini ve bunun içinde balın önemli bir ürün olduğunu vurguladı. Çelik, "2024 yılından bu yana baktığımızda arıcılığa yüzde 300’ün üzerinde destek vermişiz" ifadesini kullanarak bu desteklerin artarak süreceğini belirtti ve Ordu'yu arıcılığın merkezi olarak nitelendirdi.

üreticilere etkisi ve beklentiler:

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, makinelerin arıcıların işlerini daha hızlı ve zahmetsiz yapmasına katkı sağlayacağına dikkat çekti. Ay, makineler sayesinde arıcıların daha az yorularak daha fazla bal verimi elde edebileceğini kaydetti.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ali Demir ise projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek benzer faydalı desteklerin sürmesini temenni etti. Programa ayrıca Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi ve çok sayıda arıcı katıldı.

Dağıtım töreni, hem teknik ekipman sağlanması hem de arıcılık politikalarının yerel uygulamalarının görünür kılınması açısından önem taşıyor. Proje yetkilileri ve katılımcılar, verilen makinelerin üretimde verim artışı ve iş gücü tasarrufu sağlayacağı beklentisini paylaştı.

PROGRAMA KATILANLAR

PROGRAMA KATILANLAR

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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