Ordu'da sabah sessizliğini bozan sınav: KPSS ön lisans adayları 130 dakikalık maratona başladı

Ordu'da KPSS ön lisans oturumu başladı

Ordu'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ön lisans oturumu planlandığı saatte başladı. Sınava giren adaylar, sabah saatlerinde sınav merkezlerinin önünde toplanarak görevlilerce içeri alındı.

sınav öncesi uygulamalar:

Sınav başlamadan önce adaylar, görevliler tarafından arandıktan sonra salonlara yerleştirildi. Bazı adayların aileleri ise sınav merkezlerinin önünde heyecanla bekledi.

süre ve çıkış bilgileri:

Oturum 10.15 itibarıyla başladı; adaylara toplam 120 soru soruluyor ve sınav süresi 130 dakika olarak belirlendi. Buna göre katılımcılar salonlardan 12.25'te çıkabilecek.

Ordu'daki oturum, açıklanan program çerçevesinde devam ederken adaylar sınav süresince sorulara odaklandı ve sınav merkezlerinde düzen sağlandı.

ORDU’DA, KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI’NIN (KPSS) ÖN LİSANS OTURUMU BAŞLADI.