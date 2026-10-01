Organ bağışında bilinç ve güvene vurgu yapıldı

Toplantide ele alınan ana başlıklar:

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen organ bağışı farkındalık toplantısında, organ bağışının önemi, beyin ölümü tanı süreci ve organ naklinin hastalara sunduğu yaşam umudu üzerinde duruldu. Programda Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Dönmez konuşma yaptı.

sağlıklı yaşam ve organlara sahip çıkma:

Başhekim Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, insan vücudundaki her organın önemine dikkat çekerek sağlıklı yaşam alışkanlıklarının organ sağlığındaki rolünü vurguladı. Tabakoğlu, sigaranın akciğerlere, alkolün karaciğere; aşırı tuz tüketimi ve gereksiz ilaç ile ağrı kesici kullanımının ise böbreklere zarar verdiğini belirtti. Spor ve dengeli beslenmenin organları korumadaki etkisini anlatan Tabakoğlu, bu çerçevede toplumun bilinçlenmesinin kritik olduğunu söyledi.

Organ naklinin hastalar açısından hayat kurtarıcı olduğunu belirten Tabakoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün de söylenecek en önemli laflardan belki ilki: Organlarımıza sahip çıkalım. Bize verilmiş bu emanete sahip çıkalım". Tabakoğlu ayrıca, kronik böbrek yetmezliği gibi durumlarda hastanın haftada üç gün diyalize gitmesiyle yaşadığı zorluklara karşı organ transplantasyonunun hastaya yeni bir yaşam şansı sunduğunu hatırlattı.

beyin ölümü tanısı ve bağış sürecinin güvenliği:

Uzm. Dr. Mustafa Dönmez, organ bağışı sürecinde donör, alıcı ve sağlık çalışanlarının rollerinin hassasiyetine işaret etti. Beyin ölümü tanısının ve organ bağışı işlemlerinin sağlık sisteminde yüksek sorumluluk gerektiren konular olduğunu belirten Dönmez, verilen kararların "bir ailenin yasını, bir başka hastanın umudunu ve toplumun sağlık sistemine duyduğu güveni doğrudan etkilediğini" vurguladı.

Dönmez, Sağlık Bakanlığı rehberlerine atıfta bulunarak "Beyin ölümünün tüm beyin fonksiyonlarının geri dönüşümsüz kaybı" olarak tanımlandığını, tanı sürecinde klinik muayene kriterleri, apne testi ve gerekli nörolojik doğrulama yöntemlerinin standardize edildiğini anlattı. Bu uygulamaların organ bağışı sürecinin güvenilir yürütülmesi ve toplumun güveninin artırılması amacına hizmet ettiğini belirtti.

bilgilendirme ve soru-cevap:

Program, organ bağışına ilişkin bilgilendirme oturumu ve katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümüyle tamamlandı. Toplantı katılımcılarına organ bağışı sürecinin adımları, hukuki ve tıbbi boyutları hakkında bilgi verildi ve toplumda bağış bilincinin artırılmasına yönelik çağrılar yinelendi.

Etkinlik, organ bağışı konusunda hem bireysel sorumluluğu hem de sağlık sisteminin şeffaf ve güvenilir süreçlerinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Organ bağışının önemine dikkat çekildi: "Her bağış, bir hayat kurtarır"