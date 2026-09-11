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Organize sanayi bölgelerinin genişlemesi istihdama canlılık getirdi

Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OSB sayısının 2002'den 373'e çıktığını ve OSB'lerdeki istihdamın 415 binden 2 milyon 700 bin kişiye yükseldiğini açıkladı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Organize sanayi bölgelerinin genişlemesi istihdama canlılık getirdi

Güncel veriler ve Kepsut OSB'nin açılışı:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgelerindeki (OSB) dönüşüm ve büyüme rakamlarını paylaştı. Bakan Kacır, 2002 yılında Türkiye genelinde 191 olan OSB sayısının bugün 373'e ulaştığını vurguladı ve faaliyete geçen Kepsut OSB'nin Balıkesir ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

Kacır, paylaşımında ayrıca OSB'lerdeki istihdamın 415 binden 2 milyon 700 bin kişiye yükseldiğini belirtti ve bu artışın planlı sanayi alanlarının büyümesiyle doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti.

OSB'lerin dönüşümü ve destek vurgusu:

Bakanın paylaştığı açıklamada organize sanayi bölgelerinin artık sadece üretim alanı değil, çevre dostu, yüksek teknoloji ve katma değer odaklı üretim merkezleri haline getirildiği öne çıktı. Bu çerçevede kamu tarafından sanayicilere sağlanan desteğin süreceği ve yatırım odaklı yaklaşımın devam edeceği kaydedildi.

Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda sanayicilere yönelik desteğe ilişkin şu ifadeyi kullandı: Sanayicimizi desteklemeyi, Türkiye’ye değer katan müteşebbislerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu söylem, OSB politikalarının hem istihdam hem de yüksek katma değer üretimine odaklandığını teyit ediyor.

Veriler, planlı sanayi alanlarının yaygınlaşmasının hem bölgesel gelişim hem de ülke ekonomisinin üretim kapasitesine doğrudan katkı sağladığını gösteriyor. Kepsut OSB gibi yeni tesislerin devreye alınmasıyla yerel istihdam ve yatırım imkanlarının artması bekleniyor.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, 2002 YILINDA TÜRKİYE&#039;DE 191 OLAN OSB SAYISININ...

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, 2002 YILINDA TÜRKİYE'DE 191 OLAN OSB SAYISININ BUGÜN 373'E ULAŞTIĞINI VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ (OSB) İSTİHDAMIN DA 415 BİNDEN 2 MİLYON 700 BİN KİŞİYE YÜKSELDİĞİNİ AÇIKLADI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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