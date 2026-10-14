Orhun programı ile Türk üniversiteleri arasında yeni akademik köprü

Ziyaret ve görüşme:

Azerbaycan Turizm ve İşletme Üniversitesi’nde görev yapan Öğretim Görevlisi Nıjat Novruzov, Orhun Değişim Programı kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ)ni ziyaret etti. Üniversitenin yaptığı açıklamaya göre Novruzov, ziyaret kapsamında EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türk Cumhuriyetleri arasındaki akademik ilişkilerin geliştirilmesi, üniversiteler arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve akademik hareketlilik programlarının sunduğu fırsatlar ele alındı. Taraflar, öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin yanı sıra ortak araştırma ve eğitim projelerinin artırılmasının öncelik olduğu konusunda mutabık kaldı.

Orhun Değişim Programı'nın rolü:

Toplantıda, Orhun Değişim Programının Türk üniversiteleri arasındaki öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini teşvik ettiği, ortak akademik çalışmaların geliştirilmesine katkı sağladığı vurgulandı. Programın sunduğu olanakların, yükseköğretim kurumları arasındaki ilişkileri güçlendirdiği ve kültürel bağları kuvvetlendirdiği ifade edildi.

EBYÜ’nün uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda akademik iş birliklerini genişletmeye ve Türk dünyasındaki üniversitelerle ilişkilerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Tarafların, ilerleyen dönemde somut proje ve değişim adımları için iletişimi sürdüreceği belirtildi.

AZERBAYCAN TURİZM VE İŞLETME ÜNİVERSİTESİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NIJAT NOVRUZOV, ORHUN DEĞİŞİM PROGRAMI KAPSAMINDA ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİNİ (EBYÜ) ZİYARET ETTİ