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Ormanlara giriş yasağı sona erdi: Karabük'te valilik kararı yürürlükten kaldırdı

Karabük Valiliği, mevsim normallerine dönülmesi ve yangın riskinin azalması üzerine 15 Mayıs 2026 tarihli ormanlara giriş yasağını kaldırdı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Ormanlara giriş yasağı sona erdi: Karabük'te valilik kararı yürürlükten kaldırdı

Valiliğin açıklaması:

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, mevsimsel olarak yağışların artması, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi ve orman yangını riskinin azalması üzerine karar alındığı bildirildi.

Açıklamada, 15 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/2 sayılı Valilik kararıyla uygulamaya konulan ormanlara giriş ve çıkış yasağının yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

Uygulamanın kapsamı ve yürürlüğe girme şekli:

Yasağın kaldırılmasıyla birlikte vatandaşların orman alanlarına girişine yönelik kısıtlama sona ermiş oldu. Kararın yürürlükten kaldırılması resmi duyuru ile ilan edildi ve uygulanmaya başlandı.

Kararın gerekçesi:

Valilik, alınan kararın temel gerekçesini yağışlardaki artış, hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesi ve buna bağlı olarak orman yangını riskinin azalması olarak açıkladı.

KARABÜK’TE, ORMAN YANGINI RİSKİNİN AZALMASI VE HAVA KOŞULLARININ MEVSİM NORMALLERİNDE SEYRETMESİ...

KARABÜK’TE, ORMAN YANGINI RİSKİNİN AZALMASI VE HAVA KOŞULLARININ MEVSİM NORMALLERİNDE SEYRETMESİ NEDENİYLE UYGULANAN ORMANLARA GİRİŞ VE ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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