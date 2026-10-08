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Ortaklar OSB'ye araç muayene istasyonu: sanayiciye zaman ve maliyet tasarrufu

Ortaklar OSB ile Turka arasında imzalanan protokolle Germencik’te araç muayene istasyonu kurulacak; firmalar ve çevre yerleşimler işlemlerini bölge içinde yapabilecek.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 13:42

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Ortaklar OSB'ye araç muayene istasyonu: sanayiciye zaman ve maliyet tasarrufu

Ortaklar OSB'ye araç muayene istasyonu: sanayiciye zaman ve maliyet tasarrufu

Aydın’ın Germencik ilçesindeki Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi (OSB)ne, bölge sanayicilerinin ve çevre yerleşimlerin araç muayene ihtiyaçlarını yerinde karşılayacak bir istasyon kurulması kararlaştırıldı. Protokol, OSB yönetimi ile Turka Araç Muayene İstasyonları arasında imzalandı.

protokol detayları:

İmzaya, Ortaklar OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Çerçioğlu öncülüğünde; Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Göçmez, Bölge Müdürü Semiha Özgen ve Turka Araç Muayene İstasyonları temsilcisi Garip Ekenel katıldı. Taraflar arasında yapılan anlaşma, bölgede sabit bir araç muayene istasyonu kurulmasını ve işletilmesini kapsıyor.

beklenen faydalar:

Yeni istasyon faaliyete geçtiğinde, OSB’deki firmalar araç muayenelerini bölge içinde gerçekleştirebilecek; böylece başka ilçe veya şehirlere gitme zorunluluğu ortadan kalkacak. Bu durumun işlemlerde hem zaman hem de maliyet açısından tasarruf sağlayacağı belirtiliyor. Ayrıca istasyonun yalnızca OSB firmalarına değil, çevre yerleşimlerdeki araç sahiplerine de hizmet vermesi planlanıyor.

Yatırımın, Ortaklar OSB’nin hizmet altyapısını güçlendirerek bölgeyi sanayiciler açısından daha işlevsel hale getirmesi ve günlük operasyonel akışta kolaylık sağlaması hedefleniyor.

PROTOKOL İMZA TÖRENİ, ORTAKLAR OSB YÖNETİM KURULU ÜYESİ MEHMET GÖÇMEZ (SOLDA), BÖLGE MÜDÜRÜ SEMİHA...

PROTOKOL İMZA TÖRENİ, ORTAKLAR OSB YÖNETİM KURULU ÜYESİ MEHMET GÖÇMEZ (SOLDA), BÖLGE MÜDÜRÜ SEMİHA ÖZGEN (ORTADA) VE TURKA ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI TEMSİLCİSİ GARİP EKENEL’İN (SAĞDA) KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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