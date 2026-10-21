Ortaokul öğrencileri üç ayda üç kitap yazdı, karakterleri üç boyuta dönüştürdü

Projenin kısa özeti:

Denizli Lütfi Ege Ortaokulu 7/E sınıfı öğrencileri, yaklaşık üç ay süren bir çalışma sonucunda edebiyat ve teknolojiyi bir araya getirerek üç kitap ve fiziksel karakterler ortaya çıkardı. Çalışma, Türkçe öğretmeni Tarık Akçakaya öncülüğünde yürütüldü ve sonuçlar 9. Denizli Kitap Fuarı taşındı.

Kitaplar ve fuar katılımı:

Öğrencilerin ortak emeğiyle oluşturulan eserler "Düş Sokağı Sakinleri", "Çorbada Tuzum Var" ve "Hayal Fabrikası" adlı üç farklı kitap olarak basıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve TÜYAP iş birliğiyle düzenlenen 9. Denizli Kitap Fuarıa bu kitaplar açılan stantta okuyucularla buluştu. Öğrenciler ve öğretmenleri stantta görev alarak hazırlık sürecini, yazma aşamalarını ve kitapların ortaya çıkış hikayesini ziyaretçilere aktarıyor.

Teknolojiyle buluşan karakterler:

Projede öğrencilerin kaleme aldığı 31 farklı karakter üç boyutlu yazıcılarla fiziksel modellere dönüştürüldü. Kitap sayfalarında anlatılan karakterlerin, fuardaki üç boyutlu figürler halinde sergilenmesi, çalışmaya hem görsel hem de somut bir boyut kattı. Bu yaklaşım, öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini teknolojiyle birleştirerek üretimlerini daha geniş kitlelere ulaştırmalarını sağladı.

Çalışma beşinci, altıncı ve yedinci sınıf düzeylerini kapsayan yazarlık atölyelerinde gerçekleştirildi. Her bir öğrenci, kendi düşünce ve hayal gücünden yola çıkarak metne katkıda bulundu; ortaya çıkan eserler sınıf sınırlarının dışına çıkarak fuar ziyaretçilerinin karşısına çıktı.

Dil ve yayın adımları:

Öğrencilerin eserleri arasında yoğun ilgi gören "Düş Sokağı Sakinleri" adlı kitap, İngilizceye de çevrildi ve "The Residents of Dream Street" adıyla yayımlandı. Ortaokul düzeyindeki öğrencilerin eserlerinin başka bir dilde basılması, projenin öne çıkan sonuçlarından biri olarak vurgulanıyor.

Tarık Akçakaya liderliğindeki çalışma, öğrencilerin yazarlık alışkanlığını pekiştirmesinin yanı sıra üretim, tasarım ve sunum süreçlerini deneyimlemelerine olanak tanıdı. Üç ayda hazırlanan üç kitap, bir İngilizce baskı ve 31 üç boyutlu karakter, projenin birbirini tamamlayan aşamalarını oluşturdu ve Denizlili kitapseverlerle buluşturuldu.

DENİZLİ LÜTFİ EGE ORTAOKULU 7/E SINIFINDAKİ 31 ÖĞRENCİNİN ÜÇ AYLIK ÇALIŞMAYLA HAZIRLADIĞI KİTAPLAR, 9. DENİZLİ KİTAP FUARI’NDA OKURLARLA BULUŞTU. TÜRKÇE ÖĞRETMENİ TARIK AKÇAKAYA ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN PROJEDE, ÖĞRENCİLERİN OLUŞTURDUĞU 31 KARAKTER ÜÇ BOYUTLU YAZICILARLA ÜRETİLDİ. YOĞUN İLGİ GÖREN "DÜŞ SOKAĞI SAKİNLERİ" KİTABI İSE İNGİLİZCEYE ÇEVRİLEREK YAYIMLANDI.