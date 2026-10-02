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Oryantasyonda narko uyarısı: Afyon Kocatepe'de öğrencilere eğitim

Afyonkarahisar polisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi oryantasyonunda birinci sınıf öğrencilerine narko eğitimleri vererek bağımlılık ve önleme bilinci oluşturdu.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 12:18

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Oryantasyonda narko uyarısı: Afyon Kocatepe'de öğrencilere eğitim

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde narko gençlik eğitimi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı oryantasyon sürecinde üniversite öğrencilerine yönelik kapsamlı bir bilgilendirme faaliyeti yürüttü.

Eğitim programı, oryantasyon kapsamındaki Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine yönelik olarak planlandı ve uygulandı.

Eğitim içeriği:

Programda 'Narko Gençlik Eğitimi' adı altında uyuşturucu madde kullanımının zararları, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve kullanımın önlenmesine yönelik farkındalık konuları ele alındı. Öğrencilerle yapılan oturumlarda, madde kullanımının sağlık, sosyal ve hukuki sonuçları açık biçimde anlatıldı.

Projeler ve yönlendirmeler:

Eğitim sırasında katılımcılara ayrıca NARVAS ve UYUMA projeleri hakkında bilgi verildi; bu projelerin raporlama ve önleme mekanizmaları ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Öğrencilere destek arama yolları ve gerektiğinde yetkili mercilere başvurma süreçleri hakkında yönlendirme sağlandı.

Etkinlik, oryantasyon döneminde gençlerin bilinçlendirilmesine odaklanarak erken dönemde farkındalık yaratmayı ve kampüs içi güvenliği güçlendirmeyi hedefledi. Emniyet yetkilileri benzer bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.

AFYONKARAHİSAR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK...

AFYONKARAHİSAR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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